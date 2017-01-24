Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Глава СММ ОБСЕ рассказал о планах миссии на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7912/72_main.1485261937.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/72_tn.1485261937.jpg Донбасс ОБСЕ планирует увеличить присутствие и расширить географию работы наблюдателей

Глава СММ ОБСЕ рассказал о планах миссии на Донбассе

Сегодня, 14:45

ОБСЕ планирует увеличить присутствие и расширить географию работы наблюдателей

Глава СММ ОБСЕ рассказал о планах миссии на Донбассе. Фото: osce.org
Глава СММ ОБСЕ рассказал о планах миссии на Донбассе. Фото: osce.org

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планирует увеличить присутствие наблюдателей и расширить географию их работы в конфликтных зонах на Донбассе. Об этом заявил глава СММ ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком посол подчеркнул, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей СММ.

"Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников СММ в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности", – отметил Апакан.

Глава СММ ОБСЕ поблагодарил президента Украины, правительство, Министерство обороны и военнослужащих Вооруженных сил за сотрудничество.

"Налаженная коммуникация с украинскими военными имеет большое значение для работы наблюдателей на Донбассе", – заметил он.

В свою очередь, Полторак подчеркнул, что Украина полностью поддерживает позицию о свободном передвижении сотрудников СММ и беспрепятственном доступе к объектам.

"Вооруженные силы Украины готовы оказывать поддержку и содействие наблюдателям", – отметил он.
Украина, ОБСЕ, посол, министерство, миссия, коммуникация, концепция, Полторак, министерство обороны, апакан, СММ ОБСЕ, На Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "Глава СММ ОБСЕ рассказал о планах миссии на Донбассе". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики преградили дорогу ОБСЕ. Фото: AFP

Боевики отказались убрать мины с пути миссии ОБСЕ

Вчера, 12:42

Наблюдателям устроили 20-минутный допрос с пристрастием

Донбасс

ОБСЕ: Угроза химического загрязнения на Донбассе сохраняется, фото DonPress.com

ОБСЕ: Угроза химического загрязнения на Донбассе сохраняется

Вчера, 00:03

Хранилище химических отходов фенольного завода расположено на линии разграничения

Политика

Президент Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Порошенко назвал условия для изменения Конституции

22 Января, 14:50

По мнению президента, любым шагам по политическому урегулированию на Донбассе должен предшествовать очевидный прогресс в вопросах безопасности

Донбасс

ОБСЕ сообщает о критической ситуации в некоторых поселках Донбасса. Фото: из открытых источников

В ОБСЕ рассказали о критической ситуации в поселках на линии фронта

22 Января, 13:16

В Крутой Балке и Бетманово нет электричества

Общество

Акция против действий Путина в Украине прошла в Питере

21 Января, 20:36

Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным

Украина

Украинские мобилизованные на сборах. Фото: Facebook

Полторак назвал условия новой мобилизации

20 Января, 15:55

Вариант возобновления призыва украинцев на фронт не исключен, отметил министр обороны

Донбасс

Боевики обстреляли пассажирский автобус. Фото: unm.org.ua

На Донбассе боевики обстреляли пассажирский автобус

20 Января, 15:41

В результате была ранена находившаяся в салоне женщина

Украина

Майкл Фаллон и Степан Полторак. Фото: Twitter / UKinUkraine

Украина должна сосредоточиться на переводе армии на стандарты НАТО - Полторак

20 Января, 15:28

На встрече с Фаллоном министр обороны Украины отметил, что реформирование ВСУ зависит от реформ в экономике страны

Донбасс

Российские парламентарии будут присутствовать на венских заседаниях ПА ОБСЕ. Фото: osce.org

Российская делегация хочет обсудить ситуацию на Донбассе на Парламентской ассамблее ОБСЕ

19 Января, 10:26

Представители Госдумы РФ намерены обсудить в Вене вопросы мониторинговой миссиии на Донбассе

Политика

Фото: AFP

Минские соглашения и "нормандский формат" в 2017 году: что будет с Донбассом

19 Января, 08:00

Украина должна быть готова к изнурительной работе, ведь новые лидеры в США и Франции - возможность для России попробовать "протолкнуть" выгодный для нее сценарий 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.