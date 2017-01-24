Глава СММ ОБСЕ рассказал о планах миссии на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планирует увеличить присутствие наблюдателей и расширить географию их работы в конфликтных зонах на Донбассе. Об этом заявил глава СММ ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком посол подчеркнул, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей СММ.

"Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников СММ в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности", – отметил Апакан.

Глава СММ ОБСЕ поблагодарил президента Украины, правительство, Министерство обороны и военнослужащих Вооруженных сил за сотрудничество.

"Налаженная коммуникация с украинскими военными имеет большое значение для работы наблюдателей на Донбассе", – заметил он.

В свою очередь, Полторак подчеркнул, что Украина полностью поддерживает позицию о свободном передвижении сотрудников СММ и беспрепятственном доступе к объектам.

"Вооруженные силы Украины готовы оказывать поддержку и содействие наблюдателям", – отметил он.