Главарь "ДНР" собрался глушить "Украинское радио"

По словам Захарченко, на контролируемую боевиками территорию Донецкой области уже два года распространяется эфир украинских радиостанций

Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил, что хоть и не видит опасности в запуске вещания "Украинского радио" на подконтрольной боевикам территории Донбасса, но все же приказал подготовить решение, которое позволит глушить частоту этого радио.

Об этом сообщает "Новости Донбасса" со ссылкой на ресурсы боевиков.

По словам Захарченко, на контролируемую боевиками территорию Донецкой области уже два года распространяется эфир украинских радиостанций. Однако главарь так называемой "ДНР" подчеркнул, что отдал приказ подготовить решение, которое позволит глушить частоту "Украинского радио".

"Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить", – отметил главарь боевиков.

Напомним, в подконтрольном боевикам "ЛНР" можно поймать две украинские радиостанции.