Города Донбасса готовы принять жителей Авдеевки

Сегодня, 10:24

Пока в город направлены продукты, военные развернули полевые кухни на улицах

Город готов к эвакуации. Фото: полиция
Город готов к эвакуации. Фото: полиция

Жителей замерзающей Авдеевки, в которой вчера вечером было введено чрезвычайное положение, местные власти готовы эвакуировать в любой момент.

"Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня мы можем эвакуировать до 8 тысяч человек, – сообщил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский. – Города готовы принять до 9 тысяч человек. В детских учреждениях готовы в любой момент принять почти тысячу детей".

Жебривский отметил, что на подъезде к городу – около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили местным жителям дополнительные полевые кухни. Кроме того, на улицах появились палатки для обогрева.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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