Гражданин Украины пытался пересечь блокпост "Марьинка" по паспорту "ДНР"
За свободный проезд мужчина предлагал пограничникам 100 долларов
В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в зоне проведения военной операции на Донбассе, пограничники зафиксировали очередную попытку дачи взятки.
"Гражданин Украины предлагал пограничнику Краматорского отряда денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за беспрепятственное пересечение линии разграничения по недействительному документу – "паспорту" так называемой "ДНР", – рассказали в Госпогранслужбе Украины.
Об этом факте пограничники сообщили в межрайонную прокуратуру Донецкой области.
Напомним, 12 апреля боевики нанесли удар по КПВВ "Марьинка".
Вы сейчас просматриваете новость "Гражданин Украины пытался пересечь блокпост "Марьинка" по паспорту "ДНР"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии