Гражданин Украины пытался пересечь блокпост "Марьинка" по паспорту "ДНР"

Сегодня, 16:10

За свободный проезд мужчина предлагал пограничникам 100 долларов

Мужчина предлагал взятку за проезд по лже-паспорту. Фото: Госпогранслужба
Мужчина предлагал взятку за проезд по лже-паспорту. Фото: Госпогранслужба

В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в зоне проведения военной операции на Донбассе, пограничники зафиксировали очередную попытку дачи взятки.

"Гражданин Украины предлагал пограничнику Краматорского отряда денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за беспрепятственное пересечение линии разграничения по недействительному документу – "паспорту" так называемой "ДНР", – рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Об этом факте пограничники сообщили в межрайонную прокуратуру Донецкой области.

Напомним, 12 апреля боевики нанесли удар по КПВВ "Марьинка".
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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