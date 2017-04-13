Гражданин Украины пытался пересечь блокпост "Марьинка" по паспорту "ДНР"

В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения в зоне проведения военной операции на Донбассе, пограничники зафиксировали очередную попытку дачи взятки.

"Гражданин Украины предлагал пограничнику Краматорского отряда денежное вознаграждение в размере 100 долларов США за беспрепятственное пересечение линии разграничения по недействительному документу – "паспорту" так называемой "ДНР", – рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Об этом факте пограничники сообщили в межрайонную прокуратуру Донецкой области.

Напомним, 12 апреля боевики нанесли удар по КПВВ "Марьинка".