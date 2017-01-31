Гройсман заявил, что ситуация в Авдеевке полностью контролируемая

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что по состоянию на 19.00 вторника ситуациям в Авдеевке (Донецкая обл.) контролируемая и властям удается поддерживать минимальный уровень подачи тепла в объекты инфраструктуры города.

"Мы поддерживаем на минимальном уровне параметры тепла и у нас есть надежда на то, что совместными усилиями мы сможем ситуацию удерживать и даже улучшать. Я не хочу вдаваться в технические детали, но по состоянию на сейчас ситуация в городе полностью контролируемая", – сказал он в ходе заседания оперативного штаба в Авдеевской военно-гражданской администрации во вторник вечером

Гройсман отметил, что в ходе совещания были отработаны все альтернативные сценарии энергообеспечения Авдеевки, для того чтобы поддерживать на минимальном уровне жизнедеятельность города.

Он сообщил, что Авдеевская городская больница уже находится на альтернативном энергообеспечении, тяжелые больные были эвакуированы, остались только больные, которые в случае необходимости могут продолжить лечение дома.

"Военно-гражданская администрация приняла решение о приостановлении учебного процесса, и это правильное решение. В пяти школах обучались свыше 1 тыс. детей. Массового оттока населения из города нет. Я поручил, чтобы отработали возможность функционирования одной школы, где бы дети могли находиться световой день", – проинформировал он.

Премьер подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко задействовал все механизмы, чтобы враг прекратил обстрелы города. "Это означает, что как только установится режим тишины, мы сможем привлечь все ремонтные бригады для того, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение Авдеевки", – сказал он.

Гройсман также сообщил, что в среду, 1 февраля, состоится заседание правительства, в ходе которого также будет рассматриваться вопрос обеспечения жизнедеятельности Авдеевки.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе совещания с представителями украинского правительства и руководителями Донецкой и Авдеевской ВГА поручил местным службам в первую очередь помочь социально незащищенным жителям Авдеевки. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Говорили о том, чтобы обеспечить местных всем необходимым. Гройсман дал команду всем службам города в первую очередь позаботиться о людях, которые не могут себе помочь, представителях социально незащищенных категорий. Также по возможности будет объявлена полная эвакуация людей, но пока большинство людей остаются в городе", – говорится в сообщении.

Сегодня в Авдеевке также присутствовал замглавы ОБСЕ Александр Хуг. Он поговорил с местным населением и военными, выслушал все жалобы. В то же время Хуг заявил, что миссия не влияет пока на ситуацию в городе. Обстрелы они фиксируют по обе стороны.

Сейчас на улице снова слышно возобновление обстрелов на окраинах города.

Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧП в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. В результате утреннего обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель.

В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.