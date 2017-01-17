Группа боевиков пыталась прорваться в Новолуганское (видео)

Украинские бойцы с помощью беспилотника отследили маршрут их передвижения

Диверсанты атакуют. Группа боевиков пыталась прорваться в Новолуганское Донецкой области. Армейцы заметили противника с помощью беспилотника и сумели предотвратить наступление.

Боевики, не стесняясь, подходят к позициям украинских военных возле Новолуганского даже днем. Перемещаются группами по 8-10 человек.

Одну из таких диверсионных групп украинские бойцы заметили сегодня утром. С помощью беспилотника отследили маршрут их передвижения. Боевики направлялись из неподконтрольного Доломитного в сторону Новолуганского.

"Вот сейчас видно – идет диверсионная группа разведчики порядка десяти человек по дороге, вот это наша аэроразведка заметила, и буквально они были остановлены силами нашего батальона", – говорят военные.

По данным аэроразведки, противник укрепляет позиции – роет окопы и строит блиндажи.

Боевики бьют по позициям военных из минометов почти каждую ночь. В результате одного из таких обстрелов разрушены несколько зданий местной фермы.

"Мы думаем, что прикрывали подход, к нам делали минометный обстрел, и при этом пыталась группа прорваться, и мы все отразили", – продолжили бойцы.

Сейчас работники восстанавливают разрушенные здания.

По словам военных, противник наращивает силы по направлению к Новолуганскому. Подтягивает личный состав и технику.

"Со стороны Горловки работает тяжелая артиллерия, работают СА, минометы 120, Д-30 работают по позициям 54-й бригады и по нашим позициям", – добавил Вячеслав Власенко, командир 46 отдельного батальона ВСУ.

Сейчас украинские бойцы полностью контролируют поселок Новолуганское, который раньше был серой зоной. Вблизи населенного пункта армейцы выстроили линию обороны, чтобы не позволить боевикам прорваться.

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