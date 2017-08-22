Грымчак рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса

Сегодня, 03:36

Замминистра по вопросам оккупированных территорий считает, что РФ придется вывести свои войска с Донбасса

Юрий Грымчак. Фото: hromadskeradio.org
Юрий Грымчак. Фото: hromadskeradio.org

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак считает, что решение о выводе Российской Федерацией войск с Донбасса уже принято, и она должна будет совершить данный шаг.

Такое мнение он высказал в эфире 5 канала в ответ на просьбу прокомментировать результаты встречи спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым.

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"Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято – они уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они уйдут, на каких условиях и так далее", – заявил Грымчак.

По его мнению, поведение Суркова после встречи с Волкером было вполне естественным в данной ситуации, и понять, что на самом деле происходило на встрече, удастся по приезду Волкера в Киев.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение состоявшейся в понедельник в Минске встречей с спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером, назвав ее "полезной и конструктивной".
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