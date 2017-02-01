ГСЧС отчиталась о ходе эвакуации жителей Авдеевки

Сегодня, 18:32

Людей эвакуировали в Билецкое, Святогорск, Мариуполь, Покровск и Константиновку

Эвакуация из Авдеевки. Фото: пресс-служба ГСЧС
Эвакуация из Авдеевки. Фото: пресс-служба ГСЧС

По состоянию на 16.00 1 февраля из Авдеевки Донецкой области эвакуировано 132 мирных жителя, в том числе 70 детей. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Укарины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, 20 человек из дома престарелых эвакуированы в г. Билецкое Добропольского района, 86 человек (из них 62 детей) размещены в пансионатах в Святогорске Славянского района, 11 человек (из них четверо детей) направлены в Мариуполь. Кроме того, 13 человек (из них трое детей) вывезены Покровск, а двое (из них один ребенок) в Константиновку.

Также НСЧС информирует о функционировании пункта жизнеобеспечения на восемь палаток, трех стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 3200 человек, обеспечено питание на трех полевых кухнях. Температура воздуха в городе составляет 7 градусов мороза.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.
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"Сегодня"

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