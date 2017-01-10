Губернатор Донецкой области обязал чиновников говорить на украинском языке

Также, по словам губернатора, в 2017 году администрация Донецкой облсти организует для своих работников курсы изучения английского языка

Сегодня вступает в силу распоряжение губернатора Донецкой области Павла Жебривского о том, что все чиновники облгосадминистрации должны говорить исключительно на украинском языке при выполнении своих должностных обязанностей.

"Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание на украинском языке. В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на радиодиктанте национального единства", – сообщил Жебривский на своей странице в Facebook..

Также, по словам губернатора, в 2017 году администрация Донецкой облсти организует для своих работников курсы изучения английского языка.