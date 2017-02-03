Гуманитарная пауза необходима самому Донецку – Порошенко
Президент высоко оценил координацию всех служб и органов власти в ходе работы над ликвидацией последствий обострения в районе Авдеевки
Президент Украины Петр Порошенко в режиме видеоконференции обсудил с главой Донецкой областной государственной администрации Павлом Жебривским текущую ситуацию в Авдеевке, сообщив о результатах плодотворной координации всем органов власти для преодоления кризиса. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Можно только представить, как жили в эти дни жители Авдеевки без света, с ограниченным снабжением теплом, ограниченным снабжением водой, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад", – отметил президент.
Порошенко подчеркнул, что четко скоординированные его действия, действия правительства, служб и украинских военных позволили не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии разграничения.
Президент также отметил, что россиянам не удалось представить позицию Украины как стороны, нарушает режим прекращения огня.
"Все происходит с точностью до наоборот – наш представитель в Специальном центре координации и контроля (СЦКК – Ред.), получая соответствующие приказы от министра обороны, по моему поручению, постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня. Хотя бы для гуманитарной паузы, для того, чтобы восстановить обеспечение", – рассказал Порошенко.
Глава государства особо подчеркнул, что гуманитарная пауза необходима не только Авдеевке, но и Донецку.
"Прекратить тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставок света и воды, там тоже наши граждане, и мы о них также заботимся", – добавил президент.
Напомним, глава ДонОВГА доложил президенту Украины о начале ремонтных работ на месте обрыва линии электропередачи под Авдеевкой.
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