Гуманитарная пауза необходима самому Донецку – Порошенко

Сегодня, 17:18

Президент высоко оценил координацию всех служб и органов власти в ходе работы над ликвидацией последствий обострения в районе Авдеевки

Петр Порошенко проводит видеоконференциб с Павлом Жебривским. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко проводит видеоконференциб с Павлом Жебривским. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в режиме видеоконференции обсудил с главой Донецкой областной государственной администрации Павлом Жебривским текущую ситуацию в Авдеевке, сообщив о результатах плодотворной координации всем органов власти для преодоления кризиса. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Можно только представить, как жили в эти дни жители Авдеевки без света, с ограниченным снабжением теплом, ограниченным снабжением водой, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад", – отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что четко скоординированные его действия, действия правительства, служб и украинских военных позволили не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии разграничения.

Президент также отметил, что россиянам не удалось представить позицию Украины как стороны, нарушает режим прекращения огня.

"Все происходит с точностью до наоборот – наш представитель в Специальном центре координации и контроля (СЦКК – Ред.), получая соответствующие приказы от министра обороны, по моему поручению, постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня. Хотя бы для гуманитарной паузы, для того, чтобы восстановить обеспечение", – рассказал Порошенко.

Глава государства особо подчеркнул, что гуманитарная пауза необходима не только Авдеевке, но и Донецку.

"Прекратить тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставок света и воды, там тоже наши граждане, и мы о них также заботимся", – добавил президент.

Напомним, глава ДонОВГА доложил президенту Украины о начале ремонтных работ на месте обрыва линии электропередачи под Авдеевкой.
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"Сегодня"

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