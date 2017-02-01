Гуманитарную помощь Штаба Ахметова раздают по обе стороны линии разграничения (видео)

За время боевых действий выдано более 11 миллионов 300 тысяч наборов выживания

В поселке Новолуганское не утихают обстрелы. Населенный пункт расположен на так называемой Светлодарской дуге. В условиях смертельной опасности живут четыре тысячи человек.

Настя и Зарина идут в школу, а вдали взрываются мины. Так в поселке Новолуганское начинается обычное утро.

Девочки стараются не проявлять страха.

"Стреляют, некоторые вот так вот, а мы идем. Страшно, но все равно мы привыкли уже. Гуляли, здесь мальчик был... начали стрелять и осколок в шею попал", – рассказывают школьницы.

От взрывов здесь пострадали предприятия и жилые дома. В школу тоже попадали снаряды.

Зарина с первого класса играет в волейбол. Сейчас – капитан школьной команды. Тренировки не прекращали и под обстрелами.

"Война, война – это самое страшное. Мы стараемся отвлечь детей от тех действий, которые происходят за стенами школы", – говорит Яна Гринь, учительница физкультуры.

Однако продемонстрировать спортивные достижения – некому. В результате на соревнования не ездят.

У Зарина есть старшая сестра и младший брат. За ними ухаживает бабушка. Отец давно не живет с семьей, поэтому мать работает за двоих.

Сестры отвечают за порядок в доме и готовят ужин. С нетерпением ждут мать с работы.

"Выходные она не сильно часто берет, ей и не сильно часто дают их", – говорит Зарина Лясковская.

Сегодня она снова вернется поздно.

Семье помогает Штаб Рината Ахметова. Им регулярно привозят продуктовые наборы.

"Я хотела бы поблагодарить Рината Ахметова за эту прекрасную гуманитарку… что он помнит, а не забывает. У нас очень огромная семья и мы от всей семьи передаем ему сердечное спасибо", – поблагодарила Зарина.

В Новолуганское волонтеры штаба приезжают не впервые.

"Это непосредственно передовая, привезли мы сюда более 800 наборов, приезжаем в Новолуганское уже седьмой раз", – отметил Павел Квасник, координатор бригады мобильной выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Гуманитарную помощь Ахметова раздают по обе стороны линии разграничения. За время боевых действий выдано более 11 миллионов 300 тысяч наборов выживания.