Гуманитарный штаб Ахметова в трудное время поддерживает мирных жителей Донбасса

Сегодня, 18:32

Волонтеры Гуманитарного штаба раздали более 300 тысяч наборов выживания в 425 населенных пунктах


Из-за военных действий две тысячи мирных жителей Волновахского района живут в постоянном страхе и нищете. Но бежать им некуда.

Семья Шпилевых живет на окраине Новогнатовки. Это очень опасное место. Здесь никогда не бывает тихо.

"Взрывалось все очень близко. Дрожала земля, дрожал даже подвал. Очень страшно было. Дети совершенно не спали. Ничем их невозможно было успокоить", – говорит Юлия Шпилева, многодетная мама.

В Новогнатовке и соседней Николаевке разбиты 200 домов. Есть раненые и погибшие. В результате выехал каждый пятый.

На линии разграничения остаются тысячи мирных людей. В трудное время их поддерживает Гуманитарный штаб Рината Ахметова. На этот раз продукты раздают жителям Новогнатовки и Николаевки.

"Открытое сердце у него. За всех он переживает, чтобы всем было хорошо", – отметила Елена Лещенко, жительница Николаевки.

"Мы видим много богатых людей, но почему-то эти машины с помощью Рината мы видим больше всего. Я это вам от всех людей говорю", – добавила Любовь Беличенко, жительница Николаевки.

"Ринату Ахметову большое спасибо за то, что он помогает. Не только многодетным семьям, но и всем остальным, которые нуждаются в этом", – сказала в свою очередь Юлия Шпилевая.

За два года волонтеры Гуманитарного штаба неоднократно побывали в самых отдаленных районах вдоль линии разграничения. Раздали более 300 тысяч наборов выживания в 425 населенных пунктах. Помощь Рината Ахметова спасла более миллиона жизней людей пожилого возраста, инвалидов и детей на Донбассе.
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"Сегодня"

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