Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил в Авдеевку 10 тысяч тонн продуктов (видео)

Сегодня, 21:13

Продукты в магазинах пока есть, но будущее людей пугает, боятся, что из-за обстрелов прилавки опустеют

Авдеевка. Фото: akhz.metinvestholding.com
Авдеевка. Фото: akhz.metinvestholding.com

Гуманитарный штаб Рината Ахметова сегодня в срочном порядке направил в Авдеевку машину с продуктовыми наборами. В палаточный городок МЧС, в котором оборудованы пункты обогрева, доставили 10 тысяч тонн продуктов.

Восемьсот взрослых и сто детских наборов выживания выгружают на стадионе в Авдеевке. Именно здесь расположены пункты обогрева для мирного населения. Продукты помогают разгружать и мирные жители.

Люди напуганы и срочно нуждаются в помощи. В городе уже больше суток нет света. Продукты в магазинах пока есть, но будущее людей пугает. Боятся, что из-за обстрелов прилавки опустеют.

Как отмечается, Ринат Ахметов принял решение максимально помочь мирным жителям Авдеевки в это страшное время.

По последним данным в результате обстрела ранены двое мирных жителей. В Штабе Рината Ахметова отслеживают ситуацию, и готовы оказать помощь всем пострадавшим.
Украина, Донбасс, обстрел, авдеевка, штаб Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость "Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил в Авдеевку 10 тысяч тонн продуктов (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Из авдеевской больницы эвакуированы все больные, фото wikimapia.org

Из авдеевской больницы эвакуированы все больные

Сегодня, 20:44

Однако операционные палаты могут принимать больных благодаря генераторам

Донбасс

Вячеслав Аброськин, фото hvylya.net

Число полицейских в Авдеевке увеличено втрое

Сегодня, 20:21

По словам Аброськина, уровень преступности после введения ЧП мизерный

Донбасс

Авдеевка, Донецкая область. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Ситуация в Авдеевке: город готовится к эвакуации

Сегодня, 20:11

Сегодня в городе развернуты пункты обогрева и полевые кухни, а боевики продолжают атаковать позиции украинских военных

Донбасс

Владимир Арьев. Фото: "Радио свобода"

Украина инициирует срочные дебаты в Совбезе ООН по Авдеевке – Арьев

Сегодня, 19:50

Также, по его словам, сейчас, нужна вербальная позиция Совета Европы, от генсекретаря Ягланда и президента ПАСЕ Педра Аграмунта

Запад

Москаль предлагает согреть Авдеевку. Фото: slovoidilo.ua

Москаль предлагает отправить в Авдеевку дровесину, которая застряла на Закарпатье

Сегодня, 19:08

Склады области  забиты дровами, которые в обход закону собирались отравить на экспорт

Донбасс

Авдеевка. Фото: akhz.metinvestholding.com

Завтра в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки - ГСЧС

Сегодня, 19:07

Как сообщается, сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования