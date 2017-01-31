Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил в Авдеевку 10 тысяч тонн продуктов (видео)

Продукты в магазинах пока есть, но будущее людей пугает, боятся, что из-за обстрелов прилавки опустеют

Гуманитарный штаб Рината Ахметова сегодня в срочном порядке направил в Авдеевку машину с продуктовыми наборами. В палаточный городок МЧС, в котором оборудованы пункты обогрева, доставили 10 тысяч тонн продуктов.

Восемьсот взрослых и сто детских наборов выживания выгружают на стадионе в Авдеевке. Именно здесь расположены пункты обогрева для мирного населения. Продукты помогают разгружать и мирные жители.

Люди напуганы и срочно нуждаются в помощи. В городе уже больше суток нет света. Продукты в магазинах пока есть, но будущее людей пугает. Боятся, что из-за обстрелов прилавки опустеют.

Как отмечается, Ринат Ахметов принял решение максимально помочь мирным жителям Авдеевки в это страшное время.

По последним данным в результате обстрела ранены двое мирных жителей. В Штабе Рината Ахметова отслеживают ситуацию, и готовы оказать помощь всем пострадавшим.