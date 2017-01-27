Гуманитарный штаб Рината Ахметова поддерживает семьи в глубинках Донбасса (видео)

В сотни поселков мобильные бригады доставили и роздали почти 273 тысячи продуктовых наборов

Она с детьми может оказаться на улице. Майя Ткаченко с сыном и дочерью из Славного Донецкой области бежала в Новомихайловку. Меняли жилье трижды – обосновались в заброшенном доме, но и оттуда вынуждены уехать.

Уже два года семья Ткаченко скитается по чужим домам.

Это их третье место жительства. В заброшенном доме обосновались несколько месяцев назад.

"Домик холодный, в кухне жили", – говорит Майя Ткаченко, переселенка из Славного.

Но на этом мытарства не закончились – вскоре придется съехать и отсюда.

"Видать, хозяйка хочет вернуться, она тоже по городам ездить. Получается, что нам надо весной уехать, а куда ехать – не знаем", – добавила Майя.

Свое жилье в Славном Марьинского района Донецкой области пришлось оставить.

"Очень сильный обстрел был, мы месяц-полтора в подвале сидели, нам пришлось уехать. Мы не знали, куда мы едем", – добавила женщина.

Пока переселенцы скитались по чужим домам – в их собственный попал снаряд.

Еще одна причина, по которой не могут вернуться – в Славном нет школы.

Чтобы не пасть духом и согреть детей – Майя вяжет.

"Вяжу, потому что не хватает денег. Куплю носочки обычные, чтобы целее были, связала своими руками, сверху одела. Уже те целые, а эти протираются, опять подвязываем", – продолжила Майя.

8-летний сын старается помочь. При любой возможности – сразу на рыбалку. Обычно возвращается с уловом.

Из доходов у семьи лишь социальные выплаты. Выживают благодаря помощи Рината Ахметова.

"Спасибо Ринату Ахметову, большое спасибо, он помогает, очень помогает с самого начала, спасибо ему. И мне, и моей семье он этим сильно помогает. За это я благодарна ему очень", – поблагодарила Майя Ткаченко.

Таким семьям как Ткаченко в глубинках Донбасса Гуманитарный штаб помогает более полутора лет. В сотни поселков мобильные бригады доставили и роздали почти 273 тысячи продуктовых наборов. Получают их и переселенцы. Но больше всего они мечтают об одном: "вернуться очень хочется домой, очень!"

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