Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог инвалиду с отоплением дома (видео)

Дом Виноградовых без отопления – неделю. Уже более года в окнах нет стекол

Из-за холода покинул свой дом. Владимиру Виноградову из Авдеевки нечем отапливать дом. Полгода инвалид провел в больнице. На операции потратил все сбережения. Когда выписался, выяснилось возвращаться некуда.

Дом Виноградовых без отопления – неделю. Уже более года в окнах нет стекол – это последствия обстрела.

Запас дров исчерпан, угля нет. Владимир недавно вернулся из больницы. Все сбережения оставил там.

"Я более 10 операций перенес", – сказал он.

Несчастья начались 5 лет назад. Через несколько дней после свадьбы молодой человек попал в автокатастрофу. Повредил позвоночник и с тех пор на ноги не стал. Через год инвалида бросила жена. Вскоре умер отец. А через несколько лет не выдержало сердце матери.

"У нее слабое сердце было. Сейчас плакаты... ждала-ждала меня из больницы и не дождалась", – говорит Владимир Виноградов, житель Авдеевки.

В то время мужчина как раз перенес сложную операцию – на левой ноге удалили тазобедренный сустав.

Яна и Владимир познакомились 8 лет назад, но создать семью смогли только недавно.

"Я говорю, он тоже человек, он хочет жить и быть любимым", – сказала Яна, жена Владимира.

Из-за холода супруги покидают отчий дом.

Приют нашли у знакомых в Очеретино. Платят только за электричество. На последние деньги покупают лекарства. Наборы выживания от Рината Ахметова Владимир получает регулярно.

"Большое спасибо Ринату Ахметову за то, что помогает, действительно помогает людям в таких ситуациях людям, которые действительно нуждаются. Если бы не он, не знаю, как бы все было", – отметил Владимир Виноградов.

Не упасть духом инвалиду помогает новое увлечение. Икону бисером он вышил сам.

"Я в больнице увидел, как бабушка сидела, вышивала и она мне дала эту картину, а потом медсестры купили бисер", – сказал мужчина.

Супруги считают икону своим оберегом и верят, совсем скоро их жизнь обязательно наладится.

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