Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог лекарствами семье из Мариуполя

Во время пожара сильно пострадали дети, но у семьи не было денег на дорогие препараты

Во время пожара в Мариуполе двое детей обгорели почти полностью. Возгорание произошло из-за обогревателя.

В тяжелом состоянии брата и сестру отправили в Мариупольский ожоговый центр, а затем перевезли в Харьков.

"У Гены полностью лицо. Сплошная корка, полностью руки. Он их не мог опустить в разогнутом состоянии. Ноги процентов 50-60, как написали в заключении, паховая область живот и спина остались поврежденными", – рассказывает Татьяна Городничая, бабушка пострадавших от пожара.

Девятилетняя Вика обгорела на 80 процентов. На ребенке нет живого места.

Семье срочно нужно было для лечения детей купить препараты, которые они не в состоянии были приобрести.

За помощью обратились в Штаб Рината Ахметова. Уже через день медикаменты были доставлены.

"Это такие препараты, которые должны ускорить заживление всех ожоговых ран, специальные перевязочные материалы на все части тела, потому что у детей очень страшные ожоги. Стоял вопрос об угрозе жизни, особенно девочки", – сказала Юлия Герасименко, руководитель направления "Адресная помощь" Штаба Рината Ахметова.

"Фонд очень нам помог, конечно. И помогает. Суммы, конечно, там немаленькие. Большое спасибо Фонду, без помощи Фонда Рината Ахметова мы не справились бы никак. Огромное спасибо, что помог и дети начинают поправляться", – отметила Виктория Городничая, мама детей.

Виктория посещает дочь каждый день. Сейчас ее ждет длительный курс реабилитации.