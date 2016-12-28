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Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог семье Пехтеревых из Макеевки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/21_main.1482940119.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/21_tn.1482940119.jpg Донбасс У родителей не было денег на операцию ребенку 

Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог семье Пехтеревых из Макеевки (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 17:46

У родителей не было денег на операцию ребенку 


Чудеса бывают! В это верит многодетная семья Пехтеревых из Макеевки. Младшему сыну Максиму было два года, когда у него обнаружили костную кисть. Поэтому мальчик не ходил. Ему нужна была дорогостоящая операция. Но из-за войны и безработицы у родителей денег едва хватало, чтобы прокормить детей.

В семье готовятся к празднику. Отец вместе с детьми получает красавицу елку. Малыши помогают выбирать игрушки. Этой традиции в их семье много десятков лет. Некоторые игрушки достались еще от бабушки.

Максим просто не может усидеть на месте. Он самый младший и самый любимый. Ему всего три с половиной года. Главный мамин помощник: и игрушку подать, и с дождиком поиграть. К такой гиперактивности родители уже привыкли. Говорят, с ним елку наряжать в разы быстрее.

Но так было не всегда. Прошлой зимой из-за своей повышенной подвижности сын сломал ногу. Уже в больнице врачи сообщили страшную новость: причина перелома – киста берцовой кости. Ребенку нужна срочная операция, ведь жидкость разъедала кость.

"Лечить не за что и денег не было – вот это самое страшное было", – сказал Виталий, папа Максима.

Те дни отец Максима вспоминает с ужасом. Он работал на шахте, денег не платили. Вокруг война. В Макеевке нет необходимых материалов для операции. Врачи объяснили, что ребенку нужен дорогой имплантат, восстанавливающий костную ткань. Это редкий импортный порошок.

"Собрать средства на операцию для семьи – это непосильная задача. И поэтому мы просто не могли обойти стороной эту семью и решили помочь. Тем более что имплантат порошковый – это необычная вещь, которую трудно найти, и это была непростая задача", – отметила Юлия Герасименко, руководитель направления "Адресная помощь" Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Помощь Штаба Рината Ахметова, который предоставил имплантат очень быстро, родители восприняли как настоящее чудо. Операция прошла успешно, и теперь их сына не остановить.

О страшном диагнозе напоминает только гипс. Его хранят как символ победы над болезнью. А декабрьское обследование подтвердило: ребенок выздоравливает.

"Я часто смотрю в городе, как ребенок идет, а одна ножка нормальная, а другая на танкетке. Думаю, Господи, это бы так наш Максим ходил без помощи Рината", – сказала Анна Куйнаш, бабушка Максима.

Накануне праздников у старшей сестры Вероники есть заветное желание, чтобы ее любимый брат всегда был здоров. Об этом она пишет в своем дневнике : "Я понимаю, что сказки закончились, но в чудо нужно всегда верить. И я хотела бы, чтобы мой брат в дальнейшей жизни чувствовал себя счастливым".

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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