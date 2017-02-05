Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог жителям городов на линии соприкосновения (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 23:31

Неделю город оставался без света и воды


Всю неделю внимание страны и мира приковано к востоку Украины. Эскалацию конфликта зафиксировали сразу на многих направлениях вдоль линии соприкосновения. Счет погибшим идет на десятки, раненым – на сотни. Ситуация на грани гуманитарной катастрофы сегодня – не только в Авдеевке. Но и в десятках городов и поселков. Чтобы помочь людям выжить, объединили усилия военные, спасатели, благотворительные организации и бизнес-структуры.

Семь дней интенсивных обстрелов в Донецке, Макеевке, Авдеевке, Красногоровке и других населенных пунктах.

Людмилу Малыхину привезли в кураховскую больницу из Марьинки. Город женщина не покидала с начала боевых действий. Ее ранило в ногу средь белого дня.

Жители старой Авдеевки спешат в укрытие. Промзона начинается сразу за этой улицей. Cнаряд разбил здесь еще один дом.

Неделю город оставался без света и воды. Был обесточен и крупнейший в Европе Авдеевский коксохим. Предприятию едва удавалось поддерживать тепло в домах. Единственный источник энергии газ – закупали, чтобы обогреть город.

В случае прямого попадания завод может остановиться навсегда. И тогда город замерзнет, а четыре тысячи человек лишатся работы.

С начала военного конфликта на Донбассе градообразующие предприятия компании СКМ Рината Ахметова продолжают поддерживать жизнь городов и посёлков. Во всём регионе работой обеспечены 120 тысяч человек. От этого зависит выживание сотен тысяч людей. В критических ситуациях Гумштаб и бизнес-активы СКМ объединяются вокруг общей задачи – помочь мирному населению.

"Ринат Ахметов объединил все усилия чтобы в дни обострения военного конфликта максимально помочь мирным жителям, и не допустить гуманитарной катастрофы. Гуманитарный штаб, Метинвест, ДТЭК. Мы помогаем жителям, которые сейчас находятся в Донецке и в Авдеевке, в Макеевке и Марьинке. Мы помогаем всем раненым мирным жителям, как делал это Гуманитарный штаб на протяжении всего конфликта", – говорит Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По разным оценкам международных и благотворительных миссий, за эту неделю на  Донбассе ранено не менее 40-ка мирных граждан. Всем пострадавшим готов помочь гуманитарный штаб.

В течение нескольких дней штаб Ахметова вместе с предприятиями группы СКМ доставили в регион почти тысячу тонн гуманитарных грузов. 

Металлурги из Мариуполя везут воду, генераторы, дизельное топливо.

Доставляют печки для обогрева, стройматериалы.

За день раздают свыше четырёх тысяч порций горячих обедов.

За помощью приходят целыми семьями.

Почти тысячу наборов выживания волонтёры штаба отвезли в Бахмутский и Славянский районы Донецкой области. Там сейчас находятся женщины и дети, которых вывезли из-под обстрелов.

На этой неделе штаб Ахметова отправил на Донбасс три автоколонны, а это 44 фуры с гуманитарной помощью ‒ одну в Мариуполь – для жителей серой зоны,  и две в Донецк. Для самых нуждающихся на неподконтрольной территории.

На Донбассе остаются обесточенными более 20 населенных пунктов по обе стороны линии разграничения. Работникам ДТЭК сегодня удалось восстановить высоковольтную линию и подать электроэнергию на Авдееевский коксохимический завод, жителям города, и на Донецкую фильтровальную станцию.

"Наши энергетики, энергетики ДТЭК действительно проявляют героические поступки, для того чтобы порой даже под обстрелами выйти. И восстановить линию. 00.04.08. Мы готовы по поручения нашего акционера Рината Ахметова 24 часа в сутки выходить и ремонтировать линии, которые были разрушены в районе ведения боевых действий. Мы это делаем уже с 14 года, у нас есть бригады, которые мы мобилизовали, как со стороны контролируемой территории так со стороны неконтролируемой территории", – говорит Дмитрий Сахарук, и.о. генерального директора ДТЭК ЭНЕРГО.

Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе, штаб Рината Ахметова уже два с половиной года системно помогает незащищенным категориям населения. Роздано свыше одиннадцати миллионов трёхсот тысяч "наборов выживания", спасено более миллиона человеческих жизней.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".
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Еженедельник "События"

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