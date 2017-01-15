Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог жителям поселков Пески и Опытное (видео)

Заехать сюда уже два с половиной года не могут ни медики, ни спасатели

На этой неделе обстрелы велись по всей линии фронта. Жители посёлков ПескИ и Опытное одними из первых узнали, что такое война. И вот уже третью зиму здесь не бывает тихо. Боевые действия разрушили дома и жизни мирного населения.

Заехать сюда уже два с половиной года не могут ни медики, ни спасатели. Каждый сантиметр земли пропитан войной. Пески войдут в историю как одна из самых горячих точек Донбасса. В этом аду сумели выжить – двенадцать человек. Из 3-х тысяч местных жителей еще 3 года назад. Пенсионеры и подумать не могли, что старость для них станет не заслуженным отдыхом, а страшным испытанием.

Бабушка Соня уже стала проводником по разрушенным местам. Однако в этот раз пенсионерка- на ходунках. Помочь ей некому. На улицу выходит только для того, чтобы покормить собак. Выехать – некуда. Жилье бабушки разрушено. Живет с сыном у соседей, уехавших два года назад. В доме нет ни воды, ни газа, ни отопления.

Сыну Софии Толмачевой – Владимиру – пятьдесят три года. В детстве он переболел менингитом и стал инвалидом. Страдает от приступов эпилепсии. Но медикаменты купить негде и не за что. А год назад и сама пенсионерка нуждалась в помощи, когда упала и сломала бедро. В семьдесят восемь лет женщину нужно было срочно прооперировать.

Выжить бабушке Соне помог Штаб Рината Ахметова. Ей оплатили все расходные материалы на операцию. Пока женщина находилась в больнице, за сыном присматривали соседи. Светлана Николаевна помогает Толмачевым и сейчас.

Пески, Опытное и Водяное – мирные жители этих посёлков словно в бермудском треугольнике. Каждый день – испытание и неизвестность.

В Опытное – две недели не привозят хлеб. О том, что есть другая, нормальная жизнь, здесь уже и не думают. Привыкнуть бы к этой, чтобы продержаться до мира, – говорят местные.

Люди пьют непригодную воду. Опасно, но другого выхода нет.

На весь поселок – несколько генераторов, один – в этой многоэтажке. А еще есть подвал – поэтому мирные сюда и перебрались. Михаил Омельченко временно поселился у знакомых.

Сейчас в населенном пункте живет сорок три человека, а до войны – более шестисот. Многие уехали, некоторые – не выжили.

Волонтеры – единственные, кому удается прорваться в поселок на линии огня. Здесь их встречают как родных.

За полтора года в 425-ти поселках в глубинке бригадами мобильных волонтеров было выдано почти 270 тысяч продуктовых наборов.

"В самых критических условиях на линии фронта находятся тридцать населенных пунктов Донецок и Луганской области, куда доставляется помощь Рината Ахметова. Например, в Песках живет 12 человек, а в Опытном – 43 человека. Эти все люди получают гуманитарную помощь, потому что там остались самые незащищенные – старики, инвалиды. Эти люди крайне нуждаются в продуктах птания для того, чтобы элементарно выжить. Для таких людей и работает Гуманитарный штаб Рината Ахметова" ,- говорит Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Благодаря гуманитарной помощи Ахметова спасено более миллиона человеческих жизней.

Ранение в живот житель Опытного Станислав Денисенко получил год назад. Тогда во время очередного обстрела он и его супруга едва не погибли. Раиса Петровна оказалась под завалами собственного дома. Несмотря на тяжелое ранение, Станислав Васильевич спас ей жизнь, вынеся на своих руках.

Эта часть Опытного особо опасна. Донецкий аэропорт совсем рядом. Поэтому каждый житель поселка на линии огня рад любой помощи. Ведь позаботиться о них просто некому. Мы уезжаем, а они остаются. Обычные жители когда-то тихих и уютных поселков. Они стараются не упасть духом и не потерять веру в будущее – без войны и боли для своих детей и внуков.

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