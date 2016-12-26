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Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог жителям Славного (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/74_main.1482767108.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/74_tn.1482767108.jpg Донбасс Накануне Нового года наборы выживания дополнили продуктами к праздничному столу

Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог жителям Славного (видео)

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Сегодня, 17:43

Накануне Нового года наборы выживания дополнили продуктами к праздничному столу


Их заветное желание – встретить Новый год в кругу семьи. Пенсионеры Мирончуки живут в поселке Славное, что на самой линии разграничения. Война разделила их с детьми и внуками. В полуразрушенном поселке остались выживать 50 человек – без магазинов, аптек и мобильной связи.

Разрушенные дома, искореженные заборы и пустые улицы. Жители Славного одними из первых узнали, что такое война. Здесь разорвались тысячи снарядов.

Выживать в поселке остались 50 человек. Среди них – пенсионеры Мирончуки. Их дом во время бомбардировок уцелел, разрушены только хозяйственные постройки.

"Кухня вся разбита, там все попадали потолки, еще сарай тоже побит", – говорят супруги.

Журналистов супругов встречают у порога. Александр Яковлевич даже побрился. Вот только на лице остались раны – зрение подводит.

У Надежды Максимовны сломана нога. Три года назад ей вставили металлическую пластину. Теперь необходимо регулярное наблюдение врача, но в селе нет даже фельдшерского пункта.

"В Донецке делали операцию, 14 тысяч заплатила", – сказала Надежда Максимовна.

Сейчас супруги пытаются выжить на свои минимальные пенсии. Выручает домашнее хозяйство и гуманитарная помощь. В поселок ее привезла бригада волонтеров.

Мобильная бригада Штаба Рината Ахметова выезжает в отдаленные районы. За полтора года выдали 260 тысяч продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.

"К нам никто не приезжает, только приезжает Ринат Ахметов, а то мы ездим в Новомихайловку 6 километров. Передаю вам благодарность, что вы не забываете к нам приезжать сюда", – отметила Людмила Ткаченко, жительница Славного.

"Мама с инсультом тоже в результате войны инсульт получила от переживаний. Куда ехать, кому мы нужны? Благодарность и штабу Ахметову, и вам за помощь тоже мерзнете. Спасибо большое!" – поблагодарила Елена Лелис, жительница Славного.

Накануне Нового года наборы выживания дополнили продуктами к праздничному столу. На десерт – коробка конфет.

"Спасибо, что не забывает, помогает нам, кормит нас", – добавила Надежда Мирончук, жительница Славного.

Сегодня на плите у Надежды Мирончук жареный картофель. К празднику обещает приготовить фирменные голубцы. Главное, чтобы дети и внуки смогли приехать. Старики их очень ждут.

"Приглашаю вас на Новый год, дети, приезжайте! Буду рада очень, сильно скучаю за вами, трудно без вас. Приезжайте, пожалуйста", – сказала женщина.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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