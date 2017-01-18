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Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает детям, которые страдают сахарным диабетом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/5_main.1484752603.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/5_tn.1484752603.jpg Донбасс Обратиться к волонтерам родителей маленького Ярослава попросила их лечащий врач

Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает детям, которые страдают сахарным диабетом (фото)

Сегодня, 17:13

Обратиться к волонтерам родителей маленького Ярослава попросила их лечащий врач

Даже выявив вовремя проблемы со здоровьем у ребенка, родители не всегда имеют возможность качественно пролечить малыша или облегчить ему состояние. Обычная семья из донбасского города Енакиево, волею судьбы оказавшегося на неподконтрольных территориях, была вынуждена обратиться в Гуманитарный штаб Рината Ахметова за помощью — и в ней им не отказали.

УСПЕЛИ. Ярославу Ильину через несколько дней исполнится всего четыре года, но он уже знает, что детство не всегда бывает ярким и безоблачным. У маленького Ярослава сахарный диабет. В ноябре прошлого года мама Надежда с тревогой заметила, что сынишка пьет очень много воды.

"Сначала подумали, что сын где-то простудился. Помчались в больницу сдавать анализы, и в крови уровень сахара зашкаливал: при норме в 6 единиц у Ярика было 14, — рассказала Надежда Ильина. — Сразу же нас положили сначала в енакиевскую больницу, затем перевели в донецкую детскую больницу".

В Донецк ребенка привезли с уровнем сахара уже в 30 единиц и сразу же поместили в реанимацию. Медики сообщили родителям, что еще бы несколько часов, и ребенок мог впасть в диабетическую кому.

"Почему вдруг у сына развился сахарный диабет, никто сказать не может. Возможно, сказался стресс последних двух лет на Донбассе. А может быть, вирусная инфекция какая-то. В енакиевской больнице, где мы с Ярославом лежали, очень много маленьких деток с аналогичным диагнозом", — рассказала Надежда.

ТЕСТ-ПОЛОСКИ. После курса лечения перед Ильиными встала проблема покупки глюкометра и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови мальчика. Помогла лечащий врач, которая посоветовала обратиться в Гуманитарный штаб Рината Ахметова за тест-полосками, ведь в аптеках на неподконтрольных территориях Донбасса их днем с огнем не найти, а те, что все-таки находятся, не всегда подходят под конкретные модели глюкометров.

"Подали в Гумштаб заявку на тест-полоски и нам не отказали", — рассказала мама мальчика.

ВМЕСТО КОНФЕТ. Бороться со своим недугом Ярославу было тяжело. В один момент вдруг оказались под запретом все лакомства. Надежде приходится выдерживать перепады настроения Ярослава, от веселого смеха до горьких слез.

"Тут ничего не поделаешь, настроение у диабетиков зависит от уровня сахара в крови", — вздыхает Надежда. Но выход найден. Вместо сладостей — активные игры на свежем воздухе и занятия в бассейне. Организм ребенка полностью прекратил выработку собственного инсулина, и ему придется всю жизнь контролировать сахар в крови.

В рамках проекта "Лекарства детям" помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова ежегодно получают более 1000 тяжелобольных детей. Самыми востребованными за время работы проекта стали противосудорожные препараты – Штаб выдал 827 наборов для детей, страдающих эпилепсией и ДЦП. Также дети получили: 630 наборов противоастматических препаратов, 231 набор инсулина и 480 наборов тест-полосок.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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