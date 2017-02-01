Гуманитарный Штаб Рината Ахметова помогает мирным жителям Авдеевки (видео)

Десять тонн продуктов от Гуманитарного штаба для горожан – это единственный способ выжить

Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает мирным жителям Авдеевки. Сегодня в город планируют доставить вторую партию продуктов и наборы одноразовой посуды.

Вчера в срочном режиме волонтеры уже привезли сотни наборов выживания на стадион города для приготовления горячих обедов для нуждающихся, где работают пункты обогрева ГСЧС.

800 взрослых и 100 детских наборов выживания привозят на стадион в Авдеевке. Именно здесь расположены пункты обогрева для мирного населения.

Люди напуганы и крайне нуждаются в помощи. В Авдеевке их остается около 20 тысяч. Все они сегодня оказались на грани гуманитарной катастрофы. Десять тонн продуктов от Гуманитарного штаба для многих – это единственный способ выжить.

"Ринат Ахметов принял решение максимально помочь мирным жителям Авдеевки в это страшное время. Люди сейчас в Авдеевке находятся без света, без воды, в катастрофической ситуации. На улице -22 градуса. Это грозит потерей тепла в городе, это значит – гуманитарная катастрофа", – сказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В Штабе Рината Ахметова отслеживают ситуацию и готовы поддержать всех пострадавших.

"Конечно же, Штаб Рината Ахметова помогает раненым мирным жителям. Это касается жителей по обе стороны линии разграничения. Если вам известно о фактах ранения мирных жителей, звоните на горячую линию Гуманитарного штаба. Ринат Ахметов всегда искренне и с душой относится к делу помощи, это для него задача номер один – помочь своим землякам выжить", – добавила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Помощь мирным жителям Донбасса Штаб Ахметова осуществляет уже два с половиной года. Волонтеры выезжают к людям по обе стороны линии соприкосновения. Спасено более миллиона жизней.

В Авдеевке из продуктов помощи Ахметова будут готовить горячие обеды для полевой кухни, организованной МЧС в палаточном городке. Волонтеры Гуманитарного штаба готовы помогать всем пострадавшим в любой момент, пока в этом будет необходимость.