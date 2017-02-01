Гуманитарный Штаб Рината Ахметова помогает мирным жителям Авдеевки (видео)

Сегодня, 12:08

Десять тонн продуктов от Гуманитарного штаба для горожан – это единственный способ выжить


Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает мирным жителям Авдеевки. Сегодня в город планируют доставить вторую партию продуктов и наборы одноразовой посуды.

Вчера в срочном режиме волонтеры уже привезли сотни наборов выживания на стадион города для приготовления горячих обедов для нуждающихся, где работают пункты обогрева ГСЧС.

800 взрослых и 100 детских наборов выживания привозят на стадион в Авдеевке. Именно здесь расположены пункты обогрева для мирного населения.

Люди напуганы и крайне нуждаются в помощи. В Авдеевке их остается около 20 тысяч. Все они сегодня оказались на грани гуманитарной катастрофы. Десять тонн продуктов от Гуманитарного штаба для многих – это единственный способ выжить.

"Ринат Ахметов принял решение максимально помочь мирным жителям Авдеевки в это страшное время. Люди сейчас в Авдеевке находятся без света, без воды, в катастрофической ситуации. На улице -22 градуса. Это грозит потерей тепла в городе, это значит – гуманитарная катастрофа", – сказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В Штабе Рината Ахметова отслеживают ситуацию и готовы поддержать всех пострадавших.

"Конечно же, Штаб Рината Ахметова помогает раненым мирным жителям. Это касается жителей по обе стороны линии разграничения. Если вам известно о фактах ранения мирных жителей, звоните на горячую линию Гуманитарного штаба. Ринат Ахметов всегда искренне и с душой относится к делу помощи, это для него задача номер один – помочь своим землякам выжить", – добавила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Помощь мирным жителям Донбасса Штаб Ахметова осуществляет уже два с половиной года. Волонтеры выезжают к людям по обе стороны линии соприкосновения. Спасено более миллиона жизней.

В Авдеевке из продуктов помощи Ахметова будут готовить горячие обеды для полевой кухни, организованной МЧС в палаточном городке. Волонтеры Гуманитарного штаба готовы помогать всем пострадавшим в любой момент, пока в этом будет необходимость.
Ахметов, помощь, волонтеры, ранения, Ринат Ахметов, пункты обогрева, авдеевка, Римма Филь, Гуманитарный штаб Рината Ахметова
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Гуманитарный Штаб Рината Ахметова помогает мирным жителям Авдеевки (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Мирные жители получают наборы выживания. Фото: fdu.org.ua

Гумштаб продолжает помогать Донбассу

31 Августа 2016, 11:52

Не раз сотрудникам приходилось успокаивать пожилых людей, напуганных войной и бесперспективностью

Донбасс

Милана потеряла во время обстрела маму и осталась без левой голени. Фото:пресс-центр.

Штаб Рината Ахметова помог приобрести протезы пострадавшим детям Донбасса

1 Ноября 2016, 14:16

Также для реабилитации они получили специальные тренажеры

Донбасс

Донецк. Волонтеры говорят, что поток получателей – огромный. Фото: fdu.org.ua

Два года работы Гумштаба: «Пока не закончится война, будем помогать»

18 Августа 2016, 08:50

«Сегодня» побывала на пункте выдачи гуманитарной помощи в Донецке

Донбасс

Перед началом выдачи продуктовых наборов Гумштаба. Фото: fdu.org.ua

Жители Донбасса: "Живем в пансионате - больше идти некуда"

22 Ноября 2016, 13:19

Все, кто смог, уехали из Новоазовска куда глаза глядят, кто не смог - остались, и для них - одиноких, покинутых, несчастных, больных - единственными спасителями стали волонтеры Гумштаба

Донбасс

Мобильные волонтеры. Раздали свыше 225 тыс. наборов выживания. Фото: fdu.org.ua

Жительница села на Донбассе: "Год назад мы чуть траву не начали есть"

1 Ноября 2016, 06:48

За 500 дней своей работы мобильные бригады Гуманитарного штаба Рината Ахметова 300 раз выезжали в отдаленные населенные пункты Донецкой области

Донбасс

Люди получают помощь. Фото: fdu.org.ua

Жители Донецка: «Без этих продуктов нам было бы трудно жить»

20 Сентября 2016, 15:07

Люди получают «пакеты выживания» от Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования