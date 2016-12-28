Гуманитарный штаб Рината Ахметова помог детскому дому в Новотроицком (видео)

Когда помощь приходит очень вовремя. Детский дом семейного типа "Бабич" существует семь лет. Ради первых приемных детей супруги покинули Донецк и начало все с нуля в Новотроицком. Там построили большой дом, но здесь их настигли первые трудности.

У Елены и Сергея Бабич сейчас семеро детей. Пятеро – приемных. Мечта воспитывать тех, кто лишен родительского тепла, у Елены была с детства.

"Я училась на парикмахера, и мы ходили на практику в детский дом, в Донецке это было. И там один мальчик мне понравился, и пришла мама, говорю я его возьму. Да ты что, тебе 15 лет, кто тебе его даст? Но мне надо было взять и все", – говорит Елена Бабич, приемная мама.

Первыми семь лет назад взяли братьев Андрея и Славика. Ради них продали квартиру в Донецке и построили дом в Новотроицком. Думали, заживут счастливо и в полном взаимопонимании. Но справиться с мальчиками оказались невозможно.

"Младший слишком сложный был. Он ни цвета не знал, мы очень боролись. У нас коричневый и зеленый цвет полгода только надо было объяснить, как выглядят эти цвета", – отметил Сергей Бабич, приемный отец.

Доведенные до отчаяния взрослые хотели вернуть мальчиков назад. Тогда Елену пригласили на тренинг для приемных родителей, организованный Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

"Этот семинар – он изменил мою жизнь... Мы там познакомились с другими родителями, и как-то мне дали надежду, что есть дети, которым надо помочь, не надо все это дело останавливать", – отметила Елена Бабич, приемная мама.

После обучения супруги взяли еще двух девочек – Аню и Олю, а также ее годовалого братика Богдана.

"Мама и папа, я им очень благодарна, что они меня сюда взяли и если бы не они, я не знаю, что со мной было бы", – поделилась Ольга Александрова, дочь.

В детский дом сестру и брата отдала родная мать. У мальчика заподозрили серьезную патологию сердца. Но после обследований диагноз не подтвердился.

Выучить стихотворение до конца Богдан не успел. Вместе со старшими целый месяц готовил подарок для папы.

"Этот сюрприз приготовили мне все наши дети... Стараются на все праздники, что у жены день рождения, что у меня, какие-то подарки делают сами своими руками", – сказал отец.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает поддерживать большую семью – они регулярно получают наборы выживания.

"Мы варим все килограммами, большими порциями, для нас это очень большая помощь, спасибо ему за это", – поблагодарила Елена Бабич, приемная мама.

Супруги Бабич мечтают взять под опеку еще детей. Останавливает только отсутствие места в доме, но верят, что и эту сложность после всего пережитого преодолеют.

"Если бы была возможность расшириться… Мы бы взяли, может, еще девочек", – поделилась Елена Бабич, приемная мама.

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