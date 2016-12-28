Гумконвой привез в Россию тела убитых на Донбассе россиян

Несколько десятков российских военнослужащих были убиты в ходе боев на востоке Украины, отмечает разведка

В зоне военного конфликта на востоке Украины боевики скрывают потери российских граждан и тайно вывозят их на родину.

Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, для транспортировки убитых российских военнослужащих на территорию РФ используется так называемые "гуманитарные конвои".

"22 декабря транспортные средства 59-го "гуманитарного конвоя" были задействованы для вывоза из городских моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ", – говорится в сообщении силовиков.

Напомним, минувшие сутки для украинской армии на передовой прошли без потерь.