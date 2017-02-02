Харьковская область отправила гуманитарную помощь в Авдеевку (видео)

В город отправлены более 20 тонн продуктов и еще столько же топлива

Харьковская область сегодня отправила гуманитарную помощь в пострадавшую от обстрелов боевиков Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

"С утра отправили гуманитарную помощь в Авдеевку. Более 20 тонн продуктов: мука, макаронные изделия, крупы, сахар, масло, сыры и многое другое", – написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того в город отправлены 20 тонн топлива, 10 дизель- и бензогенераторов, более 50 кг мыла, 120 кг средств для стирки, а также лекарства и перевязочные материалы. Харьковские строители и ремонтные бригады коммунальщиков уже работают.

"Харьковщина всегда готова прийти на помощь. По-другому быть и не может. Мы одна страна! Спасибо всем кто помогает", – добавила Светличная.

Напомним, что ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются с 29 января. В городе объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать.

Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.