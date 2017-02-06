Хуг: Боевые действия на Донбассе приостановились
За сутки перемирие нарушалось около 1300 раз
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала примерно 1300 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщил первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в ходе пресс-конференции.
"СММ документировала некоторое увеличение нарушений режима перемирия в районе Авдеевки и Ясиноватой, бои повредили инфраструктуру, необходимую для жизни населения. В настоящий момент боевые действия несколько приостановились, сейчас мы регистрируем за последние 24 часа около 1300 нарушений перемирия в районе Донецка" – сказал Хуг.
Он добавил, что "31 января мы зафиксировали 6000 взрывов, 6000 раз было использовано вооружение, которое не должно быть использовано. В последние часы эта цифра упала до 400".
По его словам, СММ ОБСЕ, Совместный центр по контролю и координации, Вооруженные силы Украины и самопровозглашенная "ДНР" смогли достичь того, что за последние 6 дней электричество на Донецкой фильтровальной станции было восстановлено.
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"Фильтровальная станция уже качает воду, а за день до этого жители Авдеевки получили свет в своих домах", – сказал он.
При этом, Хуг добавил: "Тяжелое вооружение все еще находится в зоне безопасности, военные позиции слишком близко друг к другу, что означает, что компоненты для нового витка эскалации находятся на месте. И каждый день мы фиксируем новые компоненты. … Именно сейчас нужно обратить внимание на эти компоненты и устранить их".
По словам Хуга, "для того чтобы предотвратить новый виток эскалации, необходимо, чтобы усилия приложили те, кто имеет власть здесь и по другую сторону линии соприкосновения".
Напомним, с начала суток в зоне проведения АТО зафиксировали 40 обстрелов со стороны боевиков, один украинский военный ранен.
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