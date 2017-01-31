Хуг озвучил причину происходящего в Авдеевке

Наблюдатели СММ ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки, а причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон, отмечает первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", – сказал он во время посещения Авдеевки во вторник, сообщает "Общественное ТВ Донбасса".

Хуг подчеркнул, что необходимо обеспечить доступ ремонтным бригадам для проведения работ по восстановлению сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения, и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии столкновения.