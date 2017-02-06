Хуг: Тяжелое вооружение остается в зоне безопасности на Донбассе
По его словам, военные позиции слишком близко друг к другу
Первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил о присутствии тяжелого вооружения в зоне безопасности конфликта на Донбассе.
"Тяжелое вооружение все еще находится в зоне безопасности, военные позиции слишком близко друг к другу, что означает, что компоненты для нового витка эскалации находятся на месте. И каждый день мы фиксируем новые компоненты", – сказал Хуг на пресс-конференции.
"Именно сейчас нужно обратить внимание на эти компоненты и устранить их", – сказал он.
По словам Хуга, "для того чтобы предотвратить новый виток эскалации, необходимо, чтобы усилия приложили те, кто имеет власть здесь и по другую сторону линии соприкосновения".
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