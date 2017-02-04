Хуг убежден, что обострение ситуации на Донбассе не было спонтанным

Обострение ситуации на Донбассе возле Авдеевки не было спонтанным. Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, передает "Радио Свобода".

"Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили это начать. Перед тем, как это все полностью выйдет из-под контроля, перед тем, как будет привлечено еще больше людей, как еще больше жизней будет потеряно, еще больше домов будет разрушено, перед тем, как начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа, эти лица должны полностью изменить курс", – сказал Хуг.

Кроме того, он заявил, что стороны конфликта способны обеспечить режим прекращения огня на Донбассе.

"Эта неделя показала нам, что те, кто принимает решения, должны начать делать разумный выбор, выбор, который принесет людям пользу, а не вред", – добавил он.

Как сообщалось ранее, в районе Авдеевки существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы.

Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Мы и раньше были свидетелями многих случаев внезапной вспышки насилия... Это стало ненормальной нормой, которая нам всем известна, начиная с сентября 2014 года. С того времени мы привыкли с новостями о страданиях гражданского населения. Однако сейчас ставки повысились. Существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы", – подчеркнул Хуг.



