Инструктор ВСУ рассказала, как вернуть оккупированный Донбасс

Вчера, 11:18

Звиробий подчеркнула важность информационной работы с местным населением Донбасса 

Фото: AFP
Фото: AFP

Руководитель инструкторского подразделения "Марусині ведмеді" ЗСУ Маруся Звиробий считает, что украинским войскам под силу вернуть оккупированные территории Донбасса, но значительно эффективнее было бы использование информационных атак.

Об этом Звиробий рассказала в эфире "Обозреватель.LIVE".

"Силой мы тоже можем их вернуть, но это глобальная политика. Здесь почему-то все зависит от мирового сообщества", – считает Звиробий.

По ее словам, местное население нужно было сразу изолировать от ретрансляторов российской пропаганды.

"Единственное, что нужно было делать с самого начала – это валить вышки. Чтобы у них телевидения не было оттуда. Тут Крым и такой же сценарий на Донбассе, а мы ничего не делаем с этим до сих пор", – подчеркнула она.

Также Звиробий отметила, что Украина могла спокойно брать на вооружение тактику российских пропагандистов.

"Информационная война – это война нового столетия, война новых поколений. Это главные инструменты, которые нужно понять и использовать. У нас прекрасный пример, как это делал враг и насколько ему это удалось. Всю эту эффективность берут только наши политики перед выборами за что готовы башлять. Так вот я не знаю, где брать деньги, чтобы работать с населением всей Украины, особенно населением восточной Украины", – добавила волонтер.

Она в очередной раз подчеркнула важность информационной работы с местным населением.

"Там должно добивать наше телевидение. Это самое главное, что нужно делать. И пока они не вернутся в наши границы и тем более после того. С людьми нужно работать. С ними же работал враг. Вы видели, как он работал и как это действует. С любой массой людей можно работать, если у вас есть доступ к их глазам и ушам", – заключила Звиробий.
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