Ислямов о блокаде Донбасса: Это обязательно нужно сделать

Активистам-добровольцам, которые решились на торговую блокаду Донбасса, нужна поддержка местного населения, однако им придется столкнуться с противодействием государственных структур. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал Лидер гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов.

По его мнению, оккупированные территории испокон веков блокировали, чтобы нанести врагу ощутимый урон.

"Оккупированные территории испокон веков блокировали. Это обязательно нужно сделать. По Крыму мы столкнулись с тем, что у разных добровольческих подразделений могут возникнуть различные интересы. Цементирующим должна стать любовь к родине. Когда делаются блокады, на первом месте должны быть честь, совесть и четкое представление, что вы в итоге стремитесь получить. А вы хотите нанести врагу ощутимый урон. Но блокада имеет кумулятивный эффект. Казалось, вы сейчас закрыли территорию. Но там склады, логистика, поэтому будет организована куча разных провокаций. Организаторам придется все это выдержать", – сказал Ислямов.

По его словам, во время блокады могут возникнуть проблемы с государственными структурами, но местные люди должны поддержать добровольцев.

"Конечно, это должно делать государство. Но у нас державы в таком смысле, как мы хотели бы, пока нет. Не страшно. Зато гражданское общество какое! Блокаду должны проводить и сами местные жители: те граждане, которые живут на этих территориях, и которые вышли из оккупированных районов. У нас был самый важный аргумент (во время блокады Крыма – ред.): народ, который находится на оккупированной территории, выступил за то, чтобы мы наносили вред врагу. Все готовы были терпеть – это была их лепта в освобождение оккупированных территорий. Не все могут с оружием в руках сражаться, другие тоже могут помогать – вывозить ценную информацию, собирать деньги, активизировать знакомых на материковой Украине – целый комплекс мер способствует успеху. У нас получилось. Хочется, чтобы на Донбассе тоже получилось. И со своей стороны готовы консультировать и помогать", – сообщил Ислямов.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны военной операции на востоке Украины и волонтеры заявили о начале экономической блокады т. н. "ДНР" и "ЛНР". В честности, они сообщили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко.