Источник рассказал, с чего началось обострение в Авдеевке

Сегодня, 14:47

Эскалация конфликта произошла после боестолкновения украинских бойцов с ДРГ боевиков

По словам источника, обострение ситуации на Донбассе началось после того, как силы ВСУ заняли важную для боевиков позицию. Фото: Facebook
По словам источника, обострение ситуации на Донбассе началось после того, как силы ВСУ заняли важную для боевиков позицию. Фото: Facebook

Обострение ситуации в Авдеевке в воскресенье, 29 января, началось после столкновения украинских сил с диверсионно-разведывательной группой боевиков. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в разведывательных структурах, знакомый с ситуацией.

По его словам, бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ боевиков.

"Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило – ред.) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков", – объясняет источник.

По его словам, теперь боевики пытаются вернуть себе отбитую силами ВСУ стратегическую позицию (боевики называли позицию "Алмаз-2" – ред.), поскольку с нее полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка.

Среди причин обострения он назвал также попытки боевиков отодвинуть украинские силы от границ Донецка. Кроме этого боевики не оставляют попыток взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию.

Он также обратил внимание на то, что руководят боевиками непосредственно из Российской Федерации, а обострение началось после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Как известно, ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь согласно договоренностям о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля боевики сначала придерживались режима тишины, однако по состоянию на 11:40 Жербивский сообщил, что из-за обстрелов бригада электромонтажников не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.
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