Из Авдеевки эвакуировали почти 150 человек

Сегодня, 10:00

В домах жителей города есть тепло, но с водой и электричеством проблемы

В пункты обогрева в Авдеевке обратились больше четырех тысяч человек. Фото: ГСЧС
В пункты обогрева в Авдеевке обратились больше четырех тысяч человек. Фото: ГСЧС

Утром 2 февраля температура воздуха в домах Авдеевки составляет 15 – 17 градусов, температура теплоносителя – 50 градусов тепла, на улице – 10 градусов мороза. Отопление обеспечивается за счет генерации на Авдеевском коксохиме, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

При этом из города эвакуированы 149 человек, в том числе 77 детей.  

В Авдеевке функционирует пункт жизнеобеспечения и три стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 4 500 человек. Обеспечено питание тремя полевыми кухнями. 

"Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции г. Авдеевка привлечена электростанция ГСЧС мощностью 200 кВт). 1 февраля подразделениями ГСЧГ был организован подвоз питьевой воды и коммунальными службами технической воды", – отчитались спасатели.

Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ГСЧС.

"Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взаимодействие служб. Ситуация находится на контроле ГСЧС", – подчеркивают спасатели.

Напомним, ранее нацполиция сообщила о десятках разрушенных домов в Авдеевке. Правоохранители занимаются документацией разрушений.
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"Сегодня"

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