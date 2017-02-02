Из Авдеевки эвакуировали почти 150 человек

В домах жителей города есть тепло, но с водой и электричеством проблемы

Утром 2 февраля температура воздуха в домах Авдеевки составляет 15 – 17 градусов, температура теплоносителя – 50 градусов тепла, на улице – 10 градусов мороза. Отопление обеспечивается за счет генерации на Авдеевском коксохиме, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

При этом из города эвакуированы 149 человек, в том числе 77 детей.

В Авдеевке функционирует пункт жизнеобеспечения и три стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 4 500 человек. Обеспечено питание тремя полевыми кухнями.

"Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции г. Авдеевка привлечена электростанция ГСЧС мощностью 200 кВт). 1 февраля подразделениями ГСЧГ был организован подвоз питьевой воды и коммунальными службами технической воды", – отчитались спасатели.

Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ГСЧС.

"Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взаимодействие служб. Ситуация находится на контроле ГСЧС", – подчеркивают спасатели.

Напомним, ранее нацполиция сообщила о десятках разрушенных домов в Авдеевке. Правоохранители занимаются документацией разрушений.