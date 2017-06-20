Из-за боевых столкновений на Донбассе более миллиона человек могут остаться без воды – Хуг

Сегодня, 00:17

По мнению Хуга, наибольшую обеспокоенность вызывают насосная станция в Васильевке и поврежденный водопровод в промзоне Авдеевки

Александр Хуг, фото novoros-news.com
Александр Хуг, фото novoros-news.com

Боевые столкновения на Донбассе угрожают оставить без воды более миллиона человек. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александер Хуг во время встречи с представителями "Воды Донбасса", сообщает пресс-служба ОБСЕ в Twitter, передает телеканал "112 Украина".

"Боевые столкновения угрожают оставить более 1 млн человек без воды. Необходимы устойчивое прекращение огня, отвод оружия, разведение сил", – отметил Хуг.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают насосная станция в Васильевке и поврежденный водопровод в промзоне Авдеевки.

Напомним, 10 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение двух высоковольтных линий электропередач и трансформаторной подстанции, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая обеспечивает водой четыре фильтровальные станции. Без централизованного водоснабжения остались 72 населенных пункта (388 тыс. лиц) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

По состоянию на 7:00 18 июня 2017 года к централизованному водоснабжению были подключены все населенные пункты пяти районов Донецкой области, кроме пгт Александровка.
человек, ОБСЕ, водопровод, отвод, станция, населенные пункты, александровка, без воды, насосная станция, Хуг, васильевка
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Из-за боевых столкновений на Донбассе более миллиона человек могут остаться без воды – Хуг". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Александр Хуг, фото Sharij.net

Количество жертв среди мирного населения на Донбассе увеличилось на 110% - ОБСЕ

14 Июня, 09:45

Хуг отметил, что гражданское население на Донбассе погибает из-за обстрелов на линии разграничения

Донбасс

Последствия обстрела боевиками Марьинки. Фото: AFP

Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США

11 Июня, 16:22

В США отмечают увеличение количества обстрелов и жертв в последнее время на Донбассе 

Донбасс

Боевики мешают работать ОБСЕ. Фото: AFP

ОБСЕ о ситуации в оккупированном Луганске: Такого уровня насилия мы не фиксировали с марта

9 Июня, 16:32

Глава миссии пожаловался, что боевики блокируют работу наблюдателей, а также пытаются атаковать позиции ВСУ

Донбасс

Александр Хуг, фото DonPress.com

ОБСЕ приостановила работу патрулей на Донбассе

24 Апреля, 21:00

Миссия ОБСЕ завтра частично возобновит патрулирование  

Донбасс

Эртугрул Апакан. Фото: Facebook / СММ ОБСЕ

Глава миссии ОБСЕ отправился на Донбасс

24 Апреля, 20:42

Ряд действий, которые будет предпринимать делегация ОБСЕ, будет определяться послом Апаканом  

Донбасс

Александр Хуг, фото DonPress.com

Мин на пути следования патруля СММ ОБСЕ не должно было быть – Хуг

23 Апреля, 23:48

По его словам, ранее этой дорогой, находящейся в 2 км от линии столкновения, пользовались и патрули СММ и местный транспорт

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования