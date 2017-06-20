Из-за боевых столкновений на Донбассе более миллиона человек могут остаться без воды – Хуг

По мнению Хуга, наибольшую обеспокоенность вызывают насосная станция в Васильевке и поврежденный водопровод в промзоне Авдеевки

Боевые столкновения на Донбассе угрожают оставить без воды более миллиона человек. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александер Хуг во время встречи с представителями "Воды Донбасса", сообщает пресс-служба ОБСЕ в Twitter, передает телеканал "112 Украина".

"Боевые столкновения угрожают оставить более 1 млн человек без воды. Необходимы устойчивое прекращение огня, отвод оружия, разведение сил", – отметил Хуг.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают насосная станция в Васильевке и поврежденный водопровод в промзоне Авдеевки.

Напомним, 10 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение двух высоковольтных линий электропередач и трансформаторной подстанции, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая обеспечивает водой четыре фильтровальные станции. Без централизованного водоснабжения остались 72 населенных пункта (388 тыс. лиц) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

По состоянию на 7:00 18 июня 2017 года к централизованному водоснабжению были подключены все населенные пункты пяти районов Донецкой области, кроме пгт Александровка.