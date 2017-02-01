Из-за обострения ситуации в Макеевке и Донецке приостановлена выдача помощи от штаба Рината Ахметова

Сегодня, 15:28

Всего закрыто четыре пункта выдачи

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центрю
Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. Фото: пресс-центрю

Гуманитарный штаб Рината Ахметова не прекращает доставку помощи на Донбасс. "Штаб доставил продукты в Авдеевку. Вчера наша автоколонна привезла продукты в Донецк. Сегодня утром в Мариуполь прибыла автоколонна с помощью для того, чтобы мобильные бригады выдачи помощи могли доставить продукты питания мирным жителям "серой зоны", которая в последнее время из-за непрекращающихся обстрелов стала "красной", – рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба.

В связи с обстрелами сейчас практически все пункты выдачи в Донецке перешли на режим работы в чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день закрыты пункты выдачи помощи в Кировском и Червоногвардейском районах Макеевки, а в Донецке – в Куйбышевской и Петровском районах. "Это те районы, в которых особенно горячо. Мы не можем рисковать жизнью людей, поэтому мы вынуждены закрывать пункты", – отметила она. Гуманитарный штаб Рината Ахметова готов помогать всем пострадавшим мирным жителям Донбасса. Если вам известны факты ранения людей, просим обратиться по телефону круглосуточной горячей линии Штаба 0800 509 001.
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