Известный российский актер засветился в "ДНР"
В Горловке российский актер выступил с музыкальным концертом
Известный российский актер Сергей Маховиков выступил в оккупированной Горловке Донецкой области.
Об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный на YouTube-канале так называемого "министерства информации" боевиков "ДНР".
В Горловке российский актер выступил с музыкальным концертом, на котором исполнил свои авторские песни, а также композиции из разных советских кинофильмов.
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После этого Маховиков отправился в оккупированный Донецк, где встретился с российской рок-певицей Юлией Чичериной, которая известна поддержкой боевиков ОРДЛО.
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