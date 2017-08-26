Известный российский актер засветился в "ДНР"

В Горловке российский актер выступил с музыкальным концертом

Известный российский актер Сергей Маховиков выступил в оккупированной Горловке Донецкой области.

Об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный на YouTube-канале так называемого "министерства информации" боевиков "ДНР".

В Горловке российский актер выступил с музыкальным концертом, на котором исполнил свои авторские песни, а также композиции из разных советских кинофильмов.

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После этого Маховиков отправился в оккупированный Донецк, где встретился с российской рок-певицей Юлией Чичериной, которая известна поддержкой боевиков ОРДЛО.