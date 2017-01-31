К эвакуации готовы: Жебривский рассказал о текущей ситуации в Авдеевке

По словам главы ОВГА, в Авдеевку постоянно подвозят дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни, а еду готовят на стадионе "Химик"

По состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.

Кроме того, Жебривский проинформировал об эвакуации тяжелобольных людей из Авдеевки.

"Вывозим из Авдеевки людей с особыми потребностями в Коснтсантиновку и Белецкое. Вывезли из больничной реанимации тяжелобольных. Перемещаем их в константиновскую больницу", – написал глава ОВГА.

По его информации, в Авдеевку постоянно подвозят дополнительные элетрогенераторы и полевые кухни.

"Еду готовим на стадионе" Химик ". Там установлен палаточный городок. На стадионе налажено спутниковую связь. Есть вся необходимая оргтехника и интернет. В термосах развозим по городу горячую пищу и кипяток", – добавил Жебривский.

Напомним, ранее Жебривский сообщил, что российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00.

По его словам, временное "перемирие" должно наступить с 10:00 до 17:00, пока рабочие будут проводить ремонтные работы.

Как сообщалось, Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.