Как без войны вернуть Донбасс: российский оппозиционер предложил вариант

Для урегулирования ситуации на Донбассе и возвращения оккупированных территорий Украина могла бы предложить альтернативу Минским соглашениям в виде пакета предложений, а также "переманить" главарей боевиков на свою сторону. Такое мнение высказал изданию "Апостроф" российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

Он считает, что нужно предложить выдвинуть предложения, противоположные Минским соглашениям.

"На мой взгляд, нужно представить пакет предложений, который бы заменил собой Минские соглашения, которые, очевидно, уже давно не работают. Сейчас тот момент, когда такой пакет был бы проходным, он вполне мог бы лечь в основу действий Соединенных Штатов, в том числе в отношении Москвы, если, конечно, он будет разумно написан. Я бы на месте Украины предложил бы конструкцию, противоположную тому, что написано в Минских соглашениях: не особый автономный статус территорий – а прямое управление ими из Киева, не скорейшие выборы – а длительный мораторий на проведение выборов всех уровней", – сказал Пономарев.

Кроме того он считает, что для прекращения кровопролития на востоке Украины, можно было бы "переманить" главарей т. н. "ДНР" и "ЛНР" у Москвы на сторону Киева.

"Я считаю, что там придется сделать то, что сейчас вызывает у вас в обществе сильное сопротивление – надо лидеров боевиков перекупить на свою сторону. Им надо дать выход из этой ситуации, а не загонять их в угол, иначе эта кровь будет литься долго. Им должно быть выгодно перейти с российской стороны на украинскую", – подытожил оппозиционер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проведению местных выборов в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей должно предшествовать обязательное выполнение всех компонентов безопасности Минских соглашений и полный вывод иностранных войск с территории Украины.

Кроме того он категорически отверг идею отказа от Донбасса. Гарант считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасса, будто они уже не украинские граждане.