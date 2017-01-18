Как боевики на Донбассе заставляют людей забыть все украинское

На оккупированных территориях Донбасса новые "власти" так называемой "ДНР" пытаются искоренить все, что связано с украинским языком, литературой, искусством. Дончане, для которых украинский язык был родным, признаются, что иногда боятся говорить в общественных местах на привычном языке. В школах же изучение украинского языка и литературы сведено к минимуму.

Тот факт, что по так называемой "конституции "ДНР" украинский язык является одним из государственных и, по идее, должен пользоваться равными правами с другим государственным — русским, никого не смущает. "В 2014-2015 годах особо рьяные адепты "ДНР" меняли в Донецке указатели улиц на украинском - вешали вместо них названия на русском, - вспоминает жительница шахтерской столицы Анна Лактионова. – Надолго, правда, этих поборников русской словесности не хватило. Кто-то менял вывески на магазинах, например, из названия "Украинский сувенир" убрали слово "украинский". Исчезли газеты на украинском языке, а вот в книжных магазинах еще можно встретить книжки на "мове", но они обычно лежат где-то в укромном уголке". Еще в 2014 году с началом "эпохи "ДНР" с ведомственных зданий в Донецке были сбиты символы Украины – трезубцы. Впрочем, сбивали их до середины прошлого года. Вершиной борьбы против всего украинского стал исчезнувший мягкий знак в слове "Донецьк" на въезде в столицу Донбасса.

Фото: Соцсети



"УБРАТЬ ВСЕ". Объемы изучения в донецких школах украинского языка и литературы свелись к одному уроку раз в две недели. "Учатся дети по старым учебникам, 2013 года выпуска. Читают сказки, пишут диктанты на украинском. Но часто уроки украинского забирают другие учителя, например математики или русского языка", – рассказала донецкий преподаватель Виктория Симоненко.

В Луганске к процессу изучения украинского языка подошли более радикально. Так, главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий дал распоряжение "министру образования "ЛНР" проверить учебники украинского языка и убрать из них всю украинскую атрибутику – флаг, герб, гимн. "Мне прислали "Підручник для 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою". Первое, что мы открываем, – это флаг, атрибутика Украины, и сразу же идет гимн, чтобы все учили и не забыли "Ще не вмерла"... Я считаю, что нужно пересмотреть, чтобы атрибутика Украины не довлела над самим языком, над качеством образования", – сказал Плотницкий, добавив, что преподаватели должны пересмотреть эти учебники, "язык оставить, а политику убрать". Многие луганские родители восприняли слова Плотницкого буквально и вырвали из учебников детей страницы с гимном и гербом Украины.

На днях в Донецке "министр образования "ДНР" Лариса Полякова заявила, что украинский язык исключен из списка обязательных предметов программы итоговой аттестации 2017 года. "Не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык", - пояснила Полякова. Сами школьники сообщили, что государственная итоговая аттестация на территориях, оккупированных "ДНР", проводится аналогично российской, поэтому, конечно, нужды сдавать экзамен по украинскому языку и литературе не было. "Мои дети собираются поступать в украинские вузы, поэтому для них важно изучить и хорошо знать и "мову", и литературу для сдачи экзаменов. Нам пришлось обратиться к услугам репетиторов и платить по 200-250 рублей (93-117 грн по курсу НБУ) за одно занятие", - поделился дончанин Евгений Кицев.

Фото: Соцсети

ШТРАФЫ. Продолжается принудительный перевод владельцев авто с украинскими госномерами на номера самопровозглашенной "ДНР". Если конец прошлого года ознаменовался бумом краж украинских номеров с припаркованных во дворах автомобилей, то сейчас владельцев номеров серии "АН" пугают большими штрафами за "неправильную" регистрацию автомобиля. "Пугают штрафами до 5000 рублей (2230 грн), если не перерегистрирую автомобиль и не получу номера "ДНР". Я не хочу этого делать, но платить каждый раз штрафы гаишникам в Донецке тоже не радует", — посетовал дончанин Кирилл Кузнецов. Дончан также пугает тот факт, что база владельцев автономеров образца "ДНР", по информации той же "ГАИ "ДНР", слита автоинспекторам Украины, которые должны штрафовать обладателей дээнэровских номеров на подконтрольной территории. "Вот таким нехитрым способом нам перекрывают возможности выезда за линию разграничения", – подытожил дончанин.

В остальных сферах жизни все украинское также убирается чуть больше чем полностью. Документооборот, вывески, реклама, объявления, субтитры или дубляж фильмов и телепередач, творчество народных коллективов – все без исключения происходит на русском языке.