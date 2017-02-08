Как "Гиви" отправили к "Мотороле": подробности убийства главаря боевиков

В Украинском обществе считают, что покушение на "Гиви" не что иное, как зачистка российскими спецслужбами либо местные разборки в "ДНР"

Сегодня утром в Донецке совершено убийство лидера бандформирования "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви", покушение на которого было осуществлено прямо в его штабе.

Оккупированный Донецк проснулся не столько от грохота боезаряда, отправившего "Гиви" на тот свет к другу "Мотороле", сколько взрыв сообщений о его смерти. Жители Донецка не удивились известию о гибели командира боевиков. Местные считают, что это дело рук местных боевиков или российских "чистильщиков".

"Нет сомнений, что это дело рук либо вояк "ДНР", либо российских "чистильщиков", которые зачищают основные фигуры противостояния"

Сам взрыв случился в 6 часов утра в здании его штаба в Донецке, когда главарь боевиков находился в своем кабинете. По одной из версий боевиков, покушение было совершено с помощью огнемета "Шмель", после чего в здании начался пожар.

Однако, несмотря на многочисленные сообщения о его смерти, в Службе безопасности не стали официально подтверждать гибель лидера боевиков. Как сказал советник главы СБУ Юрий Тандит, "Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить".

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что по информации источников полиции в Донецке, Михаил Толстых действительно был убит в своем офисе.

Фото: vk.com/donetskhd

Но вот в самой т. н. "ДНР" называют убийство одного из своих лидеров терактом и пообещали наказать виновных по всей строгости военного времени. В стане врага уверяют, что им даже стало известны люди, совершившие покушение на "Гиви".

Фото: vk.com/donetskhd

Еще после смерти "Моторолы" высказывались мнения, что на оккупированных территориях Москва начала зачистки в рядах боевиков и следующим на очереди может быть кандидатура "Гиви". В данном контексте высказался и советник главы МВД Зорян Шкиряк, но уже в адрес главарей непризнанных республик Александр Захарченко и Игоря Плотницкого, которым он предложил сдаться, пока не поздно…

"Учитывая те обстоятельства, которые сегодня сложились на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, в первую очередь речь идет о целенаправленной ликвидации главарей российских террористических банд "ЛНР", "ДНР", мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они"

В Кремле же традиционно во всех грехах обвинили украинскую сторону и читают, что убийство Михаила Толстых является попыткой дестабилизировать ситуацию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг любую причастность России к данному инциденту.