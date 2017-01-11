Как на Донбассе помогают выживать пенсионерам

Беспомощные старики, которые не в силах позаботиться о себе и брошены на произвол судьбы, — печальная реальность сегодняшнего воюющего Донбасса. Более двух лет пожилые граждане, которые не смогли покинуть горячий регион по состоянию здоровья, выживают благодаря только добрым, неравнодушным, но посторонним для них людям. Это соседи, знакомые и волонтеры Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

СТРАШНО. Горловчанке Ольге Петровне Макарцовой недавно исполнилось 80 лет. Женщина живет абсолютно одна — из всей родни у нее есть только младшая сестра, которая приезжает проведать ее раз в три-четыре месяца. "Сестре моей Марии 76 лет, она тоже не в состоянии часто ездить туда-сюда через блокпосты. Приезжает, поживет у меня месяц-другой — и убывает обратно под Полтаву, у нее там хозяйство, огород, — рассказывает Ольга Петровна. — Все остальное время я одна. Несколько месяцев назад упала и сломала шейку бедра. Сейчас я редко встаю с кровати, не могу нормально обслужить себя и не помню уже, когда в последний раз выходила на улицу".

Со слезами на глазах Ольга Петровна вспоминает, как зимой 2015 года снаряды взорвались прямо под окнами ее дома. Несчастную женщину взрывной волной отбросило к стене, а мелкие осколки боеприпаса вонзились прямо в руки и ноги. От звука взрыва у пожилой горловчанки ухудшился слух.

"Было так страшно и больно, хоть плачь. Даже в прошлую войну не так страшно было, потому что моя семья успела эвакуироваться в Узбекистан, и все самое страшное прошло мимо нас. Но сейчас, когда ты беспомощный старый человек, когда не можешь быстро убежать и спрятаться, становится и страшно, и обидно. Мужа я похоронила давно, детей нам бог не дал, сестра приезжает нечастно. Выживаю как могу. Спасибо тем добрым ангелам, которые помогали мне после ранения и помогают сейчас выжить!" — плачет Ольга Петровна.

ПРАЗДНИК. Добрыми ангелами, которые не дают ей умереть голодной и холодной смертью, пенсионерка считает свою соседку Светлану и сотрудников Гумштаба Рината Ахметова. Светлана, которая работает в органах соцзащиты, каждый день навещает свою пожилую соседку и по работе, и просто из душевного сочувствия. "У нас в доме двое таких одиноких стариков. Их жалко до слез, о них некому позаботиться. Поэтому мы сразу же оформили с ними документы на соцзащиту, и к старикам несколько раз в неделю приходят наши сотрудники, наводят чистоту, готовят еду", — рассказала соцсотрудник Светлана Немченко. Она же забирает на пункте выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова продуктовый пакет для пенсионерки и приносит его Ольге Петровне. "Вы бы видели, как радуется она, когда я захожу с этим пакетом. Ей сразу кажется, что жизнь начинает играть новыми красками, что все плохое уже позади и впереди только хорошее. Обязательно просит сварить ей овсяной каши, ее любимой с сахаром, сделать бутербродики с паштетом. Говорит, что у нее — праздник желудка. Без этой помощи Ольга Петровна одним хлебом бы питалась — пенсии у нее нет, есть социальное пособие крохотное. Как раз только на хлебушек и хватает", — говорит Светлана.

Ольга Петровна говорит, что когда сама приходила за своим продуктовым пакетом на пункт выдачи Гумштаба, отношение сотрудников пункта к ней было самым благожелательным и максимально вежливым. "Всегда и помогут, и донесут продукты, и хорошее слово скажут, чтобы настроение поднялось... Прекрасные люди в Гуманитарном штабе работают, дай им Бог здоровья и счастья!" — желает горловчанка.

За время своей работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова уже выдал мирным жителям Донбасса свыше 11 млн наборов выживания. Чтобы сформировать и выдать такое количество наборов, в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе было доставлено более 123 тыс. тонн продуктов. Для перевозки такого объема гуманитарной помощи на Донбасс было отправлено 280 автоколонн из 6190 фур. Как отмечают в Гумштабе, в 2017 году будет продолжена доставка и выдача продуктовой помощи самым незащищенным слоям населения по обе стороны линии соприкосновения. "Ежемесячно нашу продуктовую помощь получают порядка 400 тысяч человек. По данным социсследования, три четверти всей гуманитарной помощи, которую получают мирные жители Донецкой области — это помощь Штаба. Для Рината Ахметова помощь землякам, которые выживают в войне, — это приоритет", — говорит координатор Гумштаба Римма Филь.