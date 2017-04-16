Как празднуют Пасху украинские бойцы на Донбассе

Сегодня, 16:55

Военные капелланы посетили передовые позиции в Авдеевке, чтобы поздравить воинов с праздником Светлого Христова Воскресения


Фото: пресс-центр штаба спецоперации

Фото: пресс-центр штаба спецоперации

Фото: пресс-центр штаба спецоперации

Фото: пресс-центр штаба спецоперации

Фото: пресс-центр штаба спецоперации

Фото: пресс-центр штаба спецоперации

Фото: пресс-центр штаба спецоперации

Фото: пресс-центр штаба спецоперации

Фото: пресс-центр штаба спецоперации

Фото: пресс-центр штаба спецоперации

 


В зоне проведения спецоперации на востоке Украины состоялись пасхальные богослужения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба на своей страничке в Facebook.

"Сегодня, 16 апреля, в один из крупнейших христианских праздников – Воскресение Христово, в частях и подразделениях сил ВСУ состоялись богослужения с освящением военных капелланов пасхальных корзинок, военнослужащих и традиционное окропление личного состава святой водой. С самого утра капелланы с пасочками и прочим добром посетили всех, кто не сможет прийти в этот день в церковь или часовню, а именно базовые лагери, штабы и позиции подразделений, личный состав которых несет боевое дежурство", – сказано в сообщении.

В частности, военные капелланы посетили передовые позиции в Авдеевке, чтобы поздравить воинов с праздником Светлого Христова Воскресения. С собой они привезли пасочки, пасхальные яйца и сладости. Выступая перед бойцами одного из подразделений бригады, которая защищает подступы к Авдеевки, военные капелланы поздравили их с праздником, а также пожелали Божьего благословения, мирного неба и здоровья.

"Когда мы собирались к вам с Белой Церкви, то нашлось очень много желающих передать вам подарки к празднику, которые мы привезли с собой. Друзья, помните: пока вы боретесь с российским нашествием, люди о вас не забывают. Мы молимся за вас, гордимся вами и всегда будем помогать вам", – отметил заместитель председателя капелланской общественной организации Руслан Бусько.

16 апреля христиане восточного и западного обрядов празднуют Пасху – Воскресение Христово.
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