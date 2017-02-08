Как выглядит место гибели "Гиви"

По предварительной информации, Михаила Толстых ликвидировали в его кабинете

Главаря бандформирования "Сомали" Михаила Толстых по прозвищу "Гиви" ликвидировали в его рабочем кабинете. Как сообщают жители Донецка, в момент гибели боевик находился на базе формирования. На появившихся в сети фото заметны серьезные повреждения здания. Одна из комнат полностью выгорела.

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".