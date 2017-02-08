Как выглядит место гибели "Гиви"

Сегодня, 11:11

По предварительной информации, Михаила Толстых ликвидировали в его кабинете


Боевик погиб в своем кабинете. Фото: vk.com/donetskhd

Боевик погиб в своем кабинете. Фото: vk.com/donetskhd

Боевик погиб в своем кабинете. Фото: vk.com/donetskhd

Боевик погиб в своем кабинете. Фото: vk.com/donetskhd

Главаря бандформирования "Сомали" Михаила Толстых по прозвищу "Гиви" ликвидировали в его рабочем кабинете. Как сообщают жители Донецка, в момент гибели боевик находился на базе формирования. На появившихся в сети фото заметны серьезные повреждения здания. Одна из комнат полностью выгорела.

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".
фото, Донецк, жители, боевик, повреждения, гиви
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Как выглядит место гибели "Гиви"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевик Михаил "Гиви" Толстых убит в Донецке. Фото: из открытых источников

Россия решила сменить "руководство" боевиков на Донбассе – Карасев об убийстве "Гиви"

Сегодня, 11:01

По мнению эксперта, этого стоило ожидать раньше, потому что военный период этих неконтролируемых территорий подходит к концу

Донбасс

Боевик "Гиви" убит на Донбассе. Фото: из открытых источников

"Гиви" в театр поедет: реакция соцсетей на ликвидацию боевика

Сегодня, 11:09

Мало кто расстроился смерти одиозного бандита на Донбассе

Донбасс

Зорян Шкиряк. Фото: unn.com.ua

МВД предлагает Захарченко и Плотницкому сдаться, пока они не повторили судьбу "Гиви"

Сегодня, 10:42

По словам Шкиряка, в МВД и СБУ считают, что происходит целенаправленная ликвидация главарей боевиков

Донбасс

"Гиви". Фото: rusvesna.su

Москва готовится "впихивать" Донбасс обратно в Украину – эксперт об убийстве "Гиви"

Сегодня, 10:19

По словам Романенко, изначально было ясно, что "телемассовку" на Донбассе ждет печальная судьба

Донбасс

Лидер бандформирования "Сомали" "Гиви". Фото: AFP

Появилось первое видео с места убийства "Гиви"

Сегодня, 10:18

Здание штаба лидера боевиков сильно обгорело, однако возгорание устранено спасателями

Донбасс

Лидер боевиков "Гиви". Фото из открытых источников

В "ДНР" грозятся отомстить за "Гиви" и назвали его убийство терактом

Сегодня, 09:57

Боевики считают, что смерть "Гиви" связана с убийством его друга "Моторолы"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования