Как живет Авдеевка под постоянными обстрелами (видео)

Погибли, получили раненения и мирные граждане, и спасатели, и военные

Самую большую цену в разгоревшихся боевых действиях заплатила Авдеевка. Город третий год к ряду, почти каждый день, фигурирует в сводках об обстрелах. Но если раньше боевики вели огонь преимущественно по промышленной зоне, то сейчас удары реактивной и обычной артиллерии наносятся везде. Множество домов разрушены.

Погибли, получили раненения и мирные граждане, и спасатели, и военные. И говорить, что война пошла на спад – рано – утверждает Андрей Кузаков. Наш коллега всю неделю провел с жителями города, ночевал с ними под одной крышей, и под обстрел едва не угодил много раз – последний пару часов назад.

Этои видео опубликовали жители Донецка. С окраин города стреляют системы залпового огня "Град".

Вот еще одно видео из Донецка. Второго февраля в городе на так называемом Мотеле произошел мощный взрыв. Двое людей погибли. Снимая последствия, оператор случайно зафиксировал, как боевики бьют из "градов" прямо из жилых кварталов Донецка.

А это Авдеевка. Сюда ракеты от "града" прилетают. Так называемая старая часть города подверглась удару в начале восьмого утра.

Обострение в районе Авдеевки началось после того как боевики попытались прорвать позиции украинских военных.

Что называется на плечах противника украинским военным удалось войти на позицию боевиков – так называемый "Алмаз".

Позиция для боевиков действительно драгоценна. В Главном управлении разведки сообщили, что на этой неделе главарям самопровозглашенных республик был поставлен ультиматум от кураторов из России.

"Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом они будут смещены со своих должностей", – рассказали в разведке.

По украинским военным и мирным жителям полетели большие и малые калибры. Вот так выглядит Авдеевка с той стороны. Город, окутанный дымом, боевики засняли со своих позиций.

У Леонида Михайловича пострадали и родительский дом, и его собственный.

В понедельник снарядами перебило линию электропередач. Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения.

Сергей с семьей уже раз покидал Авдеевку, в 2014 году. Боится, что придется опять куда-то ехать.

В городе объявляют чрезвычайное положение. В это время боевики продолжают атаковать.

По словам военных, руководит прорывом боевик Гиви.

Леонид Михайлович с супругой Надеждой после утреннего обстрела отремонтировали окна. Впереди очередная беспокойная ночь. Сейчас ужин при свече.

В печке горит уголь. Леонид и Надежда вспоминают сегодняшний день.

На улице опять грохот.

Ночь здесь прошла достаточно спокойно. Ничего во двор не прилетело – уже хорошо. В городе ситуация напряженная. Началась эвакуация детей.

Помогать жителям Авдеевки взялись военные, спасатели, местные власти да и просто небезразличные люди. В городе организовали пункты обогрева.

Военные раздают кашу. Спасатели разгружают продукты и одежду.

Накануне среди местных жителей распустили слух, что якобы украинские военные собираются сдать Авдеевку. Эта женщина слезно просит этого не делать.

Артобстрелу подверглись и пункты выдачи помощи.

К концу недели ситуация подутихла. Снаряды продолжали падать на город, но уже не так интенсивно.

За неделю в Авдеевке было повреждено более ста домов. Побиты снарядами 22 квартиры. Из города вывезли 114 детей. Накануне ремонтные бригады в очередной раз попытались возобновить электроснабжение, но были обстреляны боевиками.

На передовые позиции нам удалось попасть только сегодня. Увиденное ужасает.

О плотности огня боевиков свидетельствует вот эта вот картина. Деревья как будто покосило.

Сейчас у бойцов есть возможность перевести дух. Пережить им пришлось очень много.

Снаряды прилетают и сейчас.

Но, в сравнении с тем, что было это пустяки – говорят военные.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".