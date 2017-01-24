Как живут люди в поселке Новолуганское под украинским флагом (видео)

Жизнь под украинским флагом. Поселок Новолуганское уже месяц как не в "серой зоне", а под контролем украинских армейцев. В декабре военные заняли его, проведя спецоперацию.

В камуфляже и с автоматами полицейские патрулируют улицы Новолуганского. Местные к ним уже привыкли.

Чаще всего приходится выезжать на ссоры и драки. Но попадаются и серьезные дела.

"Был выявлен значительный схрон боеприпасов, там были противотанковые мины, гранаты. Было задокументировано деятельность трех местных жителей. Они принимали активное участие в незаконных вооруженных формированиях в период 2014 года", – говорит Павел Тищенко, инспектор полиции.

Несмотря на близость к фронту, в поселке теперь безопасно, уверяет его голова.

"Все коммунальные службы у нас работают, школа работает, детский сад у нас работает. У нас и охрана правопорядка обеспечивается – полицией и военные стоят", – отметил Константин Саркисов, поселковый голова.

Занятые месяц назад украинскими военными позиции растянулись вдоль поселка.

Сейчас военные дообустраивают и укрепляют свои позиции. Но в сегодняшних погодных условиях – это нелегко.

В прошлом домохозяйка, сейчас – командир минометного расчета Лариса роет окоп. Замерзший грунт разогревает буржуйкой.

В последние дни противник притих.

"Видим наблюдателей, видим диверсионно- разведывательные группы, которые работают в непосредственной близости от нас – расстояние 450-300 метров, но они уходят, были обстрелы с автоматического оружия", – сказал Роман, военнослужащий ВСУ.

И даже если начнутся сильные обстрелы, армейцы уверяют: позиций не сдадут.

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