Камеры ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской (видео)

Видео обстрелов, которые произошли 22 января, наблюдатели миссии обнародовали в сети

Камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской.

Видео обстрелов, которые произошли 22 января, наблюдатели миссии обнародовали в сети. По данным ОБСЕ, режим тишины нарушают обе стороны конфликта, передает ТСН.

"Неспособность отвести силы и средства продолжает вызывать нарушения режима прекращения огня с обеих сторон в области Станицы Луганской", – говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили о резком обострении ситуации на луганском и мариупольском направлениях.



