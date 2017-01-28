Камеры ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской (видео)
Видео обстрелов, которые произошли 22 января, наблюдатели миссии обнародовали в сети
Камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской.
Видео обстрелов, которые произошли 22 января, наблюдатели миссии обнародовали в сети. По данным ОБСЕ, режим тишины нарушают обе стороны конфликта, передает ТСН.
"Неспособность отвести силы и средства продолжает вызывать нарушения режима прекращения огня с обеих сторон в области Станицы Луганской", – говорится в подписи к видео.
Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили о резком обострении ситуации на луганском и мариупольском направлениях.
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