Казус войны: на Донбассе мина упала под ноги боевикам (видео)

В интернете появилось видео, которое было снято боевиками на Донбассе. На запечатленных кадрах они ведут огонь из миномета "Василек", установленного на грузовике. В один момент все пошло не по плану – мина, вылетев из ствола орудия, сразу же упала на землю. Другой выстрел, сделанный на этой же позиции привел к аналогичному результату – мина упала в нескольких метрах от стрелка.

Напомним, на временно оккупированных территориях боевики усилили контрразведывательный режим, который сопровождается массовыми задержаниями граждан.