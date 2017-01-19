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Казус войны: на Донбассе мина упала под ноги боевикам (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/90_main.1484839451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/90_tn.1484839451.jpg Донбасс Противник неудачно попытался пострелять из миномета "Василек"

Казус войны: на Донбассе мина упала под ноги боевикам (видео)

Сегодня, 17:21

Противник неудачно попытался пострелять из миномета "Василек"


В интернете появилось видео, которое было снято боевиками на Донбассе. На запечатленных кадрах они ведут огонь из миномета "Василек", установленного на грузовике. В один момент все пошло не по плану – мина, вылетев из ствола орудия, сразу же упала на землю. Другой выстрел, сделанный на этой же позиции привел к аналогичному результату – мина упала в нескольких метрах от стрелка.

Напомним, на временно оккупированных территориях боевики усилили контрразведывательный режим, который сопровождается массовыми задержаниями граждан.
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Авторы:

Станислав Донец, Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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