"Киборги" рассказали, как можно было изменить исход войны и перейти в наступление

Бойцы поделились впечатлениями о начале обороны ДАП и как они готовы были пойти на Донецк

"Киборги" из 3-го отдельного полка специального назначения рассказали, что в начале войны на Донбассе можно было изменить сценарий боев в пользу украинской армии и перейти в наступление, передает ТСН.

Бойцы отмечают, что попали в аэропорт военно-транспортным ИЛ-76. Их задачей было удержать терминалы аэропорта и не позволить их захватить врагу.

"Мы зашли 6 апреля, а вышли 4 октября. Полгода без двух дней, можно сказать. Сборная команда! То есть из трех батальонов взяли по несколько разведывательных групп. То есть по максимальной загрузке одного самолета – где-то 250 человек – нас и высадилось", – говорит боец Сергей.

Бойцы поделились впечатлениями от первых боестолкновений с боевиками.

"На расстоянии 70 метров. Это были "кадыровцы", которые ехали в "Камазе", – рассказал спецназовец с позывным "Док".

"Поняли, что воевать придется, это уже было около часа дня 27-го числа. Когда мы услышали, увидели наши самолеты. Услышали первый выстрел", – добавляет "Дэн".

Командир группы "киборгов" говорит, что не по собственной инициативе начал бой за аэродром. У него уже был четко отработанный план охраны и обороны аэропорта, группы имели четкие задачи: взять под контроль высотные здания в радиусе досягаемости оружия и обеспечить высадку десанта.

"В то время я командовал подразделением снайперов, которые работали сверху, и была конкретно поставленная задача – не допустить пуска ПЗРК по воздушным судам. Когда вертолеты (украинские – ред.) начали приближаться к аэропорту, вы понимаете – стоит этих (боевиков – ред.) 20 человек на крыше здания, один из них просто наклонился, взял ПЗРК, положил на плечо. Ну, там не было просто времени на какой-то радиообмен, докладывать. Сначала дал команду огонь, потом доложил", – рассказал Сергей.

Спецназовцы выразили уверенность в том, что 27 мая был реальный шанс переломить ход боев вблизи Донецка после того, как боевиков из нового терминала вытеснили полностью.

"Мы видели реальную силу и реальное подразделение, которое может идти дальше! То есть аэропорт зачищен – у боевиков паника", – вспоминает Сергей и добавляет, что приказа идти в атаку не поступило, что положило начало изнурительной обороне ДАП.

Самым сложным, вспоминают бойцы, стал конец сентября 2014 года.

"Было страшно от того, что ты уже близких никогда не увидишь! Вот это было самое страшное. В голове постоянно, что мы отсюда никогда не выйдем, просто-напросто", – признается Дэн.

Массированный штурм ДАП с ежедневными танковыми и артиллерийскими атаками боевики начали в начале сентября. В Минске именно в ту пору начались первые встречи спецпосланников.

"Не помню, кто тогда звонил из "верхнего" штаба, но текст был примерно такой, что вы у нас последний аргумент в этих переговорах! То есть, аргумент такой весомый, с украинской стороны", – вспоминает Сергей.

Чтобы Украина имела тот аргумент, в терминалах ДАП собственные жизни положили четверо спецназовцев из Кропивницкого.

"Трудно назвать, подобрать слова, когда на руках умер боевой товарищ, с которым ты, грубо говоря, полгода воевал... И у меня всегда почему-то такая мысль: возможно, я там мало сделал для того, чтобы он выжил", – признается "Док".

Бойцы отмечают, что нужно было разрушить непригодные для обороны сооружения аэропорта и отойти в более выгодные.

"Мы еще тогда говорили, ну можно было самым разрушить эти сооружения и уйти на ту сторону взлетной полосы и закрепиться, потому что там довольно удобная местность. Это можно было сделать и в октябре, это можно было сделать и в декабре", – считает Сергей.