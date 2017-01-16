Киев готов пустить наблюдателей к мосту в Станице Луганской – пресс-секретарь Кучмы

Со стороны отдельных районов Лугансокй области (ОРЛО) работа КПВВ "Золотое" остаётся заблокированной. Об этом написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Кроме того, несмотря на то, что в 2016 году Украина увеличила максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории Донбасса с 50 до 75 кг, представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека", – добавила Олифер.

При этом, по ее словам, украинская сторона готова допустить экспертов международных организаций к осмотру моста в Станице Луганской для осмотра с целью дальнейшего ремонта этого моста.

Трёхсторонняя контактная группа положительно оценила восстановление поставок воды в Луганской области, которое стало возможным после погашения части задолженности за потребленную воду в ОРЛО.

"В расчетах за воду принимает участие предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украине территории, все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля", – разъяснила пресс-секретарь Кучмы.

Также во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона поприветствовала начало австрийского председательствования в ОБСЕ и поблагодарила Германию за её работу на в ОБСЕ.

"Мы надеемся, что вклад Австрии в урегулирование ситуации на Донбассе будет серьёзным и весомым", – написала Олифер.