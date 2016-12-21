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Киев настаивает на разведении сил в Дебальцево http://www.segodnya.ua/img/article/7817/87_main.1482347018.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/87_tn.1482347018.jpg Донбасс Также украинская сторона требует и демилитаризации зоны на юге Донецкой области

Киев настаивает на разведении сил в Дебальцево

Вчера, 21:03

Также украинская сторона требует и демилитаризации зоны на юге Донецкой области

Киев настаивает на разведении сил в Дебальцево, фото AFP
Киев настаивает на разведении сил в Дебальцево, фото AFP

Украинская сторона требует, чтобы одним из участков для разведения сил и средств стало Дебальцево, а также настаивает на демилитаризации зоны в районе населенных пунктов Саханка, Кумачово, Комсомольское, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"21 сентября 2016 года ТКГ подписала Рамочное решение относительно разведения сил и средств на определенных участках. Учитывая несоблюдение режима тишины со стороны ОРЛО, в Станице Луганской разведение все еще не состоялось. Идёт обсуждение новых 4 участков. Мы настаиваем на соблюдении линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, и потому одним из участков для разведения должно быть Дебальцево, а также демилитаризация зоны в районе населенных пунктов на юге Донецкой области – Саханка, Кумачово, Комсомольское", – написала она на странице в Фейсбуке.

Олифер подчеркнула, что главный результат работы ТКГ в уходящем году – сдерживание эскалации на Донбассе, напомнив, что в 2016 году одним из приоритетных направлений работы была безопасность.

"Решение данного блока вопросов – точка отсчета для полноценного решения всех остальных пунктов Минских договоренностей", – указала она.

Кроме того, она напомнила, что сегодня ТКГ приняла заявление о необходимости всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников начиная с 00.00 24 декабря.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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